Elvetia: Cea mai veche centrala nucleara din lume a repornit primul reactor

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Doctoratul luat la Oradea urma sa-i marcheze intreaga cariera. ,,Inainte toate lucrurile aveau un rost, nimic nu era fara rost”, așa incepe povestea celui care avea sa devina in octombrie 2017 primul restaurator roman de carte veche in Biblioteca Apostolica Vaticana, povestea lui Calin Pop.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Rusia recomanda Marii Britanii sa nu o amenințe, pentru ca este ”o putere nucleara”. Administrația de la Kremlin a atenționat, marți seara, Marea Britanie, sa nu amenințe ”o putere nucleara” precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se…

- Pe un site de anunțuri a aparut o oferta mai puțin obișnuita: o grenada! ”Vand grenada foarte veche. Poate și de cateva sute de ani. Doar am lustruit-o puțin de rugina. Gasita la o casa foarte veche” suna anunțul postat pe internet de catre cineva care a scris ca locuiește in cartierul Barabanț din…

- Castelul Peles, unul dintre cele mai importante edificii din Romania, este de o luna fara incalzire, din cauza unei defectiuni la centrala. Exista riscul aparitiei unei ciurperci care in anii '80 l-a speriat pe Ceasescu. Ministerul Culturii sustine ca problema trebuie rezolvata de Casa Regala. …

- Cum economia Rusiei nu merge foarte bine in acest moment, presedintele rus s-a laudat cu o noua racheta nucleara. Una care ar fi... invincibila. Nu exista niciun sistem balistic care sa o poata opri, se lauda Vladimir Putin.

- Asigurarea obligatorie a locuințelor este reglementata de Legea nr 260/2008 și este administrata de Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID. Libertatea iți spune ce fel de daune acopera o astfel de polița și ce trebuie sa faci, pentru a primi banii de la asigurator. Sistemul pentru…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse. Declarația a fost facuta miercuri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia insusi faptul ca SUA dispun de arme tactice pregatite pentru…

- Militantii Greenpeace care au intrat in octombrie intr-o centrala nucleara din Franta, dar si coordonatorul protestului inedit risca de la sase luni cu supendare pana la sase luni cu executare inchisoare, cel putin acestea sunt pedepsele cerute de catre procurori, relateaza AFP.

- Premierul Bulgariei a lansat ideea participarii țarilor din Balcani la realizarea centralei nuclearelectrice de la Belene, ca un proiect finanțat de UE. Boiko Borisov a participat in 26 februarie la...

- Vasile Miriuța va fi demis de Dinamo. Patronul Ionuț Negoița nu mai așteapta meciul de joi, de la Craiova, din sferturile Cupei Romaniei. Negoița va avea o discuție cu antrenorul duminica, dar decizia e luata: Miriuța, aut! ”Bomba nucleara a cazut, vedeți maine cine mai iese de sub darmaturi”, a spus,…

- Au trecut aproape șapte ani de cand au fost descoperite la Alba Iulia ruinele celei mai vechi biserici ortodoxe din Romania. Peste 1.000 de ani au ruinele și probabil tot atația vor trebui sa treaca pentru gasirea unei solutii de punere in valoare a acestui monument. „Nu gasim resurse”„ nu este terenul…

- PRESA MINCINOASA Aparitia in presa locala a unor articole prin care se „preciza” ca centrala termica de pe Bulevardul Epureanu a fost achizitionata de la Primaria Barlad cu 40 000 de lei si apoi revanduta Primariei cu suma de 300 000 de lei, a fost catalogata de primarul Dumitru Boros drept o mare minciuna.…

- Potrivit unui proiect inregistrat la Senat pentru dezbatere, romanii ar putea sa primeasca in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice.

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- De astazi, la Spitalul Militar Central "Dr. Carol Davila" funcționeaza Centrul integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si neurologice. Este cel mai performant din Europa, precizeaza instituția.

- O investitie realizata la scoala din comuna damboviteana Ocnita, pentru construirea unei centrale care functioneaza cu caldura geotermala, s-a dovedit in final paguboasa pentru administratia locala, care reclama facturile exorbitante.

- Pentru ca se apropie Sarbatorile Pascale, va spunem ca Rimetea este singura localitate din tara unde se prepara, special cu acest prilej, cozonacul „Somodi“. Veche de peste trei sute de ani, reteta presupune faptul ca in loc de nuca sau cacao, in cozonac se pune scortisoara. Reteta este transmisa din…

- Brandul local de dispozitive electrice si electronice Well are in oferta multe produse cu un raport calitate/pret bun. Cel mai nou dispozitiv pe care l-am testat este un robinet electric cu incalzire instantanee si afisaj LED. PREZENTARE Waterfall Well este un produs care se adreseaza clientilor…

- Secretarul de stat in ministerul Energiei, Robert Tudorache, membru al comisiei de negociere cu partea chineza, din partea statului roman, a declarat, astazi, la Constanța ca lucrarile de construcție a reactoarelor 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda vor incepe pana in 2020.

- Sute de apartamente si case din Targu Jiu au ramas, aseara, fara apa curenta, dupa ce o conducta veche s-a spart la numai un an de cand a fost reparata. Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Targu-Jiu a fost complet inundat seara trecuta, traficul rutier a fost blocat, iar pietonii surprinsi in acele momente…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experiența de peste 20 de ani in management și consultanța, acumulata in organizații locale și multinaționale din Europa de Est, Centrala și…

- Cu noua sa doctrina nucleara, care prevede dezvoltarea a doua noi arme nucleare, Washingtonul incearca sa convinga Moscova sa respecte acordurile de neproliferare, inclusiv Tratatul privind fortele...

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimandu-si "opozitia ferma" fata de un document care lanseaza "speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul SUA speculeaza cu privire la…

- Cea mai mare investiție privata facuta in municipiul Suceava, centrala pe biomasa care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte, plus alte 2.000 de firme și instituții bugetare, este la un pas de inchidere, din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental.Dupa ce…

- Administratia locala din Galati isi rezerva insa dreptul de a pastra „un numar consistent” de locuinte din fondul vechi pentru a fi folosite ca locuinte sociale. Interdictia de vanzarea se aplica locuintelor a caror reparatie a costat de la bugetul mai mult de 5.000 de lei de-a lungul existentei lor.

- Polonia va decide anul acesta daca va construi prima sa centrala nucleara, pentru a reduce emisiile poluante, ca parte a planului pe termen lung de reducere a dependentei de carbune, a anuntat ministrul Energiei, potrivit jurnalul.ro.

- In general un certificat energetic este necesar pentru tranzactiile imobiliare sau receptie, daca vorbim de cladiri noi. Este un indicator energetic pentru o cladire si arata cata energie consuma aceasta. Daca facem o paralela putem sa ne imaginam ceva similar cu eticheta energetica aplicata electrocasnicelor,…

- Bazata pe dezvoltarea unor arme devastatoare, noua politica nucleara a președintelui Donald Trump a declanșat, inca inaintea prezentarii sale oficiale, un val de critici și avertismente. Atat...

- Programul Rabla, prin intermediul caruia romanii isi pot schimba masinile vechi cu unele noi, va continua si in anul 2018, conform legislatiei in vigoare. Astfel, persoanele fizice vor putea cere de la stat peste 9.000 de lei, bani pe care nu vor trebui sa-i returneze.

- Mai multi savanti americani de prestigiu au descoperit un secret ascuns legat de teritoriul tarii noastre. In zona Olteniei se inregistreaza cea mai veche locuire in bordeie din lume(18,000 ani inainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi tarnacop de miner descoperit vre-o…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters.

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Veche de aproape 225 de ani, biserica a trecut prin vremuri grele, care au marcat la propriu lacasul de cult. Intr-o simpla vizita aici se pot vedea pe pereti urmele gloantelor care au fost trase in momente tensionate.

- Zona centrala a Dejului este una in care locuințele, case sau apartamente, au cele mai ridicate prețuri. Pentru astfel de prețuri, pe langa accesul la zona centrala a orașului, dejenii ar trebui sa beneficieze de cele mai bune condiții de trai, utilitați, parcari și strazi asfaltate.

- PHI Group, o companie americana cu investitii in resurse naturale, energie si agricultura a semnat la inceptul acestui an un memorandum de intelegere cu o companie romaneasca pentru constructia in Transilvania a unui parc industrial, a unei centrale energetice si a cel putin zece hectare de sere.

- Va propunem o reteta traditionala de la Isverna, o localitate din zona montana a Mehedintiului, reteta are se gaseste intr-o culegere de retete semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. …

- O echipa de cercetatori de la University of New South Wales, Australia, sustine ca dispune de tot ce ii trebuie pentru a construi un reactor de fuziune nucleara care va fi capabil sa produca mai multa energie decat cea consumata, ce va functiona diferit fata de celelalte reactoare de fuziune concepute…

- Centralele nucleare folosesc puterea radioactivitatii, adica a emisiei de radiatii specifice unor anumite tipuri de atomi. Pentru a afla cum functioneaza o centrala nucleara puteti citi acest articol. Dar radiatiile sunt periculoase, nu? Cat de periculos este sa lucrezi intr-o centrala nucleara? Cat…

- Chiar daca topul poate fi imbunatațit, cele 10 rase prezentate mai jos sunt cu adevarat impresionante. Puțini iși permit sa gazduiasca un astfel de animal. Cu siguranța, principalul obstacol il constituie lipsa de spațiu, deoarece aceste rase uriașe de caini au nevoie de multa mișcare pentru a se…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. Potrivit sursei citate, nu sunt victime. La fata locului au intervenit cinci autospeciale…

- Au gasit pe net un anunt cum ca se vinde o casa veche de 300 de ani, scrie magazinuldecase.ro. Pretul nu era afisat. Au zburat in Anglia, au cautat satucul si au gasit casa destul de repede. Citeste si Cum sa faci sa miroasa in casa a Craciun. Ai nevoie de mirodenii, menta si portocala…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press, citata…

- Grupul energetic polonez Enea a inaugurat la centrala electrica de la Kozienice o unitate pe baza de carbune cu o capacitate de 1.075 Megawati, cea mai mare din Europa potrivit companiei. Construita...