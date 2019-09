Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a mentinut joi politica sa monetara ultra-expansionista, refuzand sa urmeze exemplul Rezervei Federale a SUA (Fed) si a Bancii Centrale Europene (BCE) in reducerea ratelor dobanzilor, dar a dat asigurari ca este pregatita sa intervina pe pietele valutare pentru a tine…

- Libra Association, proiect creat la initiativa Facebook, vrea sa obtina licenta de plati in Elvetia pentru criptomoneda Libra, a anuntat miercuri autoritatea de reglementare financiara FINMA, notand ca amploarea serviciilor planificate va necesita o supraveghere extinsa, transmite Reuters, potrivit…

- Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, transmite Reuters.

- Vizita efectuata la Suceava de excelența Sa Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in Romania, a adus vești bune pentru studenții Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV), de la programele de studii din domeniul turismului.Astfel, in ...

- Tineri activisti de mediu, aflati in greva de luni de zile, ca Greta Thunberg, s-au adunat in Elvetia, din cele patru colturi ale Europei, pentru a discuta despre viitorul miscarii lor si a adopta revendicari comune, relateaza AFP potrivit news.roAdoptarea in sedinta plenara a unor revedicari…

- Tara din Balcani, care s-a alaturat NATO in 2004, a trimis Germaniei, Finlandei, Frantei si Elvetiei invitatii de participare la o licitatie in valoare maxima de 1,46 miliarde de leva (836,24 milioane de dolari), a precizat ministerul intr-un comunicat.Printre potentiali furnizori se numara…

- Exista o companie sibiana care a inteles ca forta de munca din constructii este pretioasa. Retter Projectmanagement, cunoscuta pentru inovatiile aduse in tara in constructia de poduri pentru loturile de autostrada, are o filosofie europeana in ce priveste angajatii. Fiecare om din firma, de la muncitor…

- Trebuie ''sa indeplinim obiectivele Acordului de la Paris'', incheiat in decembrie 2015, a pledat Celia Blauel, adjuncta pe probleme de mediu a primarului Parisului, adaugand ca Parisul, ''asemenea alte numeroase orase, declara urgenta climatica''. Intr-un angajament adoptat cu ocazia unei sedinte…