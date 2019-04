Elveţia acceptă să reprezinte interesele SUA în Venezuela Elvetia a anuntat vineri ca a acceptat sa reprezinte "interesele" americane in Venezuela, in conditiile in care Washingtonul si-a retras tot personalul diplomatic din aceasta tara, adaugand ca Caracasul trebuie acum sa valideze acest acord, relateaza AFP.



Seful diplomatiei elvetiene, Ignazio Cassis, si ambasadorul american in Elvetia, Edward T. McMullen, au semnat vineri, la Berna, un acord care prevede ca Elvetia "sa reprezinte interesele SUA in Venezuela", a anuntat Ministrul elvetian de Externe intr-un comunicat.



Aceasta "reprezentare de interese priveste in principal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct de externe venezuelean, Ivan Gil, nu a exclus joi sosirea altor militari rusi in tara sa in cadrul acordurilor de cooperare deja semnate cu Moscova, a informat agentia de presa rusa Interfax, citata de Reuters. 'Noi misiuni militare vor sosi cu siguranta in cadrul…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, împotriva "recurgerii la forta" în Venezuela, a informat Moscova, în contextul în care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. În…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- Statele Unite ale Americii incalca de multi ani Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea sistemelor balistice in Romania, acuza Administratia Vladimir Putin, afirmand ca Washingtonul a amplasat si arme atomice in tari aliate in cadrul NATO.Ministrul rus de Externe, Serghei…

- Ministrul de externe german Heiko Maas i-a cerut vineri Rusiei sa salveze Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), dupa ce SUA au cerut ca Moscova sa-si distruga stocul de rachete 9M729 sub acuzatia ca acest tip de arma incalca prevederile INF, transmite dpa. ''Suntem…

- Germania va face tot posibilul in zilele urmatoare pentru a se asigura ca exista un acord pentru momentul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește…

- Teodor Meleșcanu a declarat ca nu este „mai vioi” așa cum și-ar dori Liviu Dragnea pentru ca are „o mare deficiența: sunt ardelean”. Ministrul de Externe a precizat ca pe 15 ianuarie va primi raporte de la misiunile diplomatice și MAE va face un document pe care il va prezenta premierului.„Da,…