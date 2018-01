Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse guvernamentale, sugera ca o astfel de invitatie l-ar putea infuria pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump,…

- Printul Harry al Marii Britanii a facut de apreciat pentru logodnica sa, Meghan Markle, un gest de mare dragoste pentru o o aparatoare a drepturilor animalelor. Cei doi formeaza un cuplu de mai mult de un an. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si logodnica sa au aparut pentru prima data impreuna…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Printul Harry o ascult pe Meghan Markle viitoarea sa mireas deoarece intenioneaz s nu participe la tradiionala Boxing Day din Marea Britanie care ar urma s se in pe 26 decembrie.Printul Harry participa la tradiionala zi de vântoare înc de când avea 12 ani dar se pare c anul acesta tra...

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au publicat un set de portrete fotografice, realizate de fotograful american Alexi Lubomirski, pentru a marca logodna cuplului princiar, informeaza Reuters. Alexi Lubomirski, fost asistent al fotografului…

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Printul Harry si Meghan Markle au dat publicitatii trei portrete prin care marcheaza proaspata logodna, scrie digi24.ro.Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana, noteaza News.ro.

- In acea emisiune, printul Harry il invita pe Barack Obama sa vorbeasca despre amintirile sale din ziua in care a parasit Biroul Oval de la Casa Alba, despre activitatea sa post-prezidentiala din cadrul Obama Foundation si despre sperantele sale de viitor.Interviul a fost inregistrat la…

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, vor petrece un Craciun tradițional in acest an alaturi de regina Elisabeta a II-a și de alți membri ai familiei regale la castelul Sandringham, o reședința pe care suverana britanica o deține in comitatul Norfolk din estul Angliei, informeaza…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este dispusa sa treaca cu vederea o regula a Casei Regale pentru Meghan Markle, logodnica prințului Harry. Este posibil ca Meghan Markle sa-și petreaca sarbatorile de iarna alaturi de familia regala, la Sandringham, eveniment la care participa de obicei doar…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle si-au onorat, vineri, primul angajament oficial comun, in orasul Nottingham, la cateva zile dupa ce au anuntat ca se vor casatori in luna mai. Logodnicii au fost intampinati de sute de persoane care s-au aratat entuziasmati, fluturand steaguri…

- Prințul Harry și Meghan Markle, au stabilit sa se casatoreasca anul viitor, in primavara, mai exact in luna mai, la fix șase luni de la anunțarea logodnei lor. De ce in luna mai? Pentru ca fratele lui, Prințul William, și cumnata Kate Middleton așteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil al…

- Meghan Markle nu va mai juca in serialul Suits, dupa ce filmarile pentru sezonul 7 s-au incheiat, au anunțat USA Network și Universal Cable Productions. Anunțul a fost facut la o zi dupa ce ea și Prințul Harry și-au anunțat logodna. Meghan Markle a interpretat personajul lui Rachel Zane in acest serial,…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Dupa anunțul Casei Regale Britanice privind logodna dintre Harry și Meghan, co-starul actriței din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a transmis un mesaj celor doi indragostiți. Mike Ross și Rachel Zane, personajele interpretate de Patrick J. Adams și Meghan Markle in Suits, sunt, pe micile…

- Dupa logodna, viitoarea ducesa Meghan Markle a aratat inelul special cu care printul Henry a cerut-o de sotie. Bijuteria valoreaza nu mai putin de trei sute de mii de dolari, in opinia specialistilor. Inelul a fost facut fix cum si-a dorit printul Henry, informeaza Antena Stars. Este format…

- "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna", a scris Barack Obama pe Twitter. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii, a anuntat Casa Regala…

- Printul Harry si Meghan Markle au dat deja primul interviu in calitate de cuplu. Asta la doar cateva ore de la anuntarea logodnei. Au vorbit. ati ghicit, despre inceputul relatiei lor. Si despre ce urmeaza. Un lucru este cert: sunt amandoi vizibil indragostiti

- Printul Harry a declarat ca el si actrita Meghan Markle s-au indragostit „incredibil de repede” si asta pare dovada faptului ca „stelele au fost aliniate”, scrie BBC. Cei doi au acordat un interviu imediat dupa anuntul logodnei si casatoriei lor, care va avea loc in primavara anului viitor. Printul…

- Prințul Harry și logodinca sa, actrița Meghan Markle au oferit primum interviu dupa anunțarea logodnei. Cei doi au povestit despre prima lor intalnire, cum a fost introdusa Meghan Reginei și despre viitoarele provocari.

- Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat oficial logodna. Cei doi se vor casatori in primavara, iar actrita americana va primi titlul de printesa sau ducesa de Sussex. La sedinta foto oficiala de luni, Meghan Markle si-a etalat inelul de logodna, realiat dupa un desing special conceput de printul…

- Printul Harry si Meghan Markle au declarat ca s-au intalnit fara a sti nimic unul despre celalalt. El a remarcat faptul ca „frumoasa" Markle „s-a impiedicat si a cazut in viata lui", dar si ca actrita americana si mama lui, regretata printesa Diana, ar fi fost „cele mai bune prietene". Meghan Markle,…

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni la Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP.

- In cadrul interviului, Printul Harry a descris inelul pe care i l-a oferit actritei. Acesta include diamante din colecția de bijuterii a mamei sale, Diana. El a spus ca includerea diamantelor a fost „pentru a ne asigura ca este alaturi de noi in aceasta calatorie". Markle, intrebata ce a insemnat…

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni la Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP."Sunt foarte incantat", a mai spus Harry, 33 de ani, care se va casatori cu…

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP. "Sunt foarte încântat", a mai spus Harry,…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- Printul Harry al Marii Britanii si aleasa sa, actrita americana Meghan Markle, si-au facut aparitia in fata jurnalistilor in gradina favorita a Printesei Diana de la Palatul Kensington. Logodna a fost anuntata luni, oficial, Printul Harry si Meghan Markle urmand sa se casatoreasca in primavara anului…

- Printul Harry al Marii Britanii si aleasa sa, actrita americana Meghan Markle, si-au facut aparitia în fata jurnalistilor în gradina favorita a Printesei Diana de la Palatul Kensington.

- Prințul Harry, in varsta de 33 de ani, care se va casatori cu actrița americana Meghan Markle in primavara anului viitor, conform anunțului facut luni de tatal sau, a fost intotdeauna mult mai rebel decat fratele lui cel mare, prințul William, insa pare sa se fi cumințit in ultima perioada, dupa…

- Acum ca nu mai incape indoiala ca Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, o alta intrebare se afla pe buzele supușilor regali: ce titulatura va purta actrița dupa ce va intra in familia regala britanica? Au anunțat ca sunt logodiți și ca se casatoresc in primavara anului viitor Ei bine, presa…

- Prințul Harry al Marii Britanii se va casatori cu actrița Meghan Markle. Nunta va avea loc anul viitor. Clarence House a anunțat oficial faptul ca Prințul Harry al Marii Britanii urmeaza sa se casatoreasca cu actrița Meghan Markle, cunoscuta pentru rolul sau din serialul Suits. Anunțul oficial mai precizeaza…

- Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii si se vor casatori, a anuntat Casa Regala a Marii Britanii, intr-un comunicat remis luni. Cei doi vor locui, dupa casatorie, la Nottingham Cottage, in Palatul Kensington.

- Prințul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu prietena sa, actrița americana Meghan Markle, in primavara anului 2018, a anunțat luni Clarence House, reședința oficiala tatalui sau, prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice - transmit Reuters, EFE și France…

- Mult așteptatul eveniment s-a intamplat! Prințul Harry, in varsta de 33 de ani, se va casatori cu iubita lui americana, Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, la un an distanța dupa ce aceștia și-au facut publica relația. Anunțul a fost postat in urma cu 25 de minute pe contul oficial de Facebook al…

- O mare casa de pariuri din Londra a suspendat pariurile pentru o nunta regala in 2018 dupa ce zvonurile privind o logodna intre prințul Harry și Meghan Markle au devenit tot mai frecvente, scrie The Associated Press. Decizia a fost luada dupa ce o logodna intre cei doi pare a fi iminenta, mai ales ca…

- Toata lumea se așteapta la o noua logodna regala, nu-i așa? Ei bine, dupa ce s-a tot zvonit ca marea veste va fi facuta publica luna aceasta, sunt voci care se indoiesc ca lucrul acesta se va intampla foarte curand. O sursa bine conectata la palat a declarat pentru site-ul Daily Beast ca Prințul Harry…

- Prințul Harry și Meghan Markle au aparut in public sarutindu-se și ținindu-se de mina. Cei doi indragostiți traiesc dupa regulile lor și nu respecta deloc protocolul regal. Harry și Meghan au reușit sa infurie toata familia regala cu anunțul lor ca se muta impreuna inainte de nunta. Ei vor astfel…

- Prințul Harry a susținut un discurs emoționat, la prima reuniune a Fundației Barack Obama, in Chicago. Acesta a vorbit despre mama sa, prințesa Diana, despre care a spus ca va fi intotdeauna modelul meu ideal, relateaza EOnline.com. Prințul Harry a fost prezent la acest eveniment, alaturi desute de…