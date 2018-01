Elton John renunta la turnee dupa 49 de ani: Am avut o cariera uimitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Elton John, a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca nu va mai canta in turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea lor timp de cinci decenii.

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat, miercuri, ca va sustine un "ultim" turneu care va dura trei ani si care va debuta in toamna, dupa care se va consacra educatiei celor doi copii ai sai, transmite AFP.

- Cantaretul britanic Elton John ar putea renunta la turnee dupa o cariera de 50 de ani, din cauza starii de sanatate proaste, dar si a vanzarilor slabe de bilete inregistrate de show-urile sale, potrivit The Mirror.

- Elton John va renunța la conterte, dupa 50 de ani petrecuți pe scena în fața publicului. Starul în vârsta de 70 de ani a luat aceasta decizie din cauza sanatații sale, care se afla în stare precara.

- Mii de fani care se asteptau sa il vada pe Neil Diamonds live vor ramane dezamagiti, pentru ca starul a anntat ca renunta definitiv la turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson, informeaza contactmusic.com. In ciuda acestui lucru, muzicianul va continua sa inregistreze muzica in studio.…

- Legendarul cântareț și compozitor american Neil Diamond a anunțat ca va renunța la a mai face turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu Parkinson.Urmând sfaturile medicului sau, cântaretul, originar din Brooklyn, New York, care va împlini miercuri 77 de ani, a anulat…

- Diamond, care va implini miercuri varsta de 77 de ani, se afla la jumatatea acestui turneu, care a inceput in aprilie 2017 si a marcat implinirea a 50 de ani de cariera ai artistului. Artistul a transmis ca a luat decizia de a renunta la turnee cu „multa reticenta si dezamagire". „Am fost atat de onorat…

- Cantaretul american Neil Diamond a anuntat luni ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association. Neil Diamond, interpretul piesei "Sweet Caroline", va implini miercuri varsta de 77 de ani. Artistul a…

- Un incendiu a izbucnit ieri la o proprietate a familiei Clinton din Chappaqua, New York. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu în curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator…

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti 'reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva' pentru a discuta situatia din Iran si 'libertatea' ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. 'Nu trebuie…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Rose Marie Mazzetta s-a nascut pe 15 august 1923, la Manhattan,…

- Se implinesc 10 ani de cand primele 4 bratari dacice au fost aratate pentru prima data Romaniei, in ianuarie 2007. Cu 8 ani inainte, in decembrie 1999, o spirala din aur masiv isi facuse aparitia pe piata internationala de antichitati, la o celebra casa de licitatii din New York.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost desemnata sportivul anului 2017 in ancheta Gazetei Sporturilor și a vorbit despre trofeele caștigate de-a lungul carierei. Au trecut 4 ani și jumatate de la primul titlu WTA și acum Simona privește la o pagina mare pe care sunt incolonate 15 fotografii in care apare…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- Un model din New York a avut curajul sa ia parte la un experiment cu totul inedit. Tanara s-a plimbat pe strazile din New York purtand numai un costum de craciunita pictat, in ciudat temperaturii foarte scazute de afara.

- Muzicianul britanic Elton John va fi omagiat luna viitoare printr-un concert televizat la care vor participa numeroase personalitati si care va avea loc pe 30 ianuarie, la doua zile dupa cea de-a 60-a editie a...

- Seful unitatii antiteroriste de la Dhaka a declarat ca nu exista indicii ca individul din Bangladesh, anchetat pentru tentativa de atac sinucigas de la New York, ar avea vreo legatura cu militantii islamisti din Bangladesh, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia din terminalul de autobuze din New York, Statele Unite ale Americii, soldata cu mai multi raniti, noteaza NOI.md. Ambasada Republicii Moldova la Washington este in contact permanent cu autoritațile americane pentru…

- Poliția din New York investigheaza informațiile despre o explozie la cea mai mare stație de autocare din SUA, Port Authority din Manhattan, unde sunt deserviți anual circa 65 de milioane de oameni.

- Desi are o casa de 500.000 de euro in care, fara prea mult efort, ar putea amplasa cei mai frumosi si mai impozanti brazi, Andreea Balan isi doreste ca anul acesta sa aiba un pom cat mai mic, scrie spynews.ro. Ba mai mult, acesta trebuie suspendat! Motivul? Fiica sa, Ella, a devenit o mica nazdravana.…

- Fostul principe Nicolae a cerut sa i se comunice detaliile inmormantarii Regelui Mihai, precum si pozitia sa la funeralii. „Am vorbit cu el aseara si nu primise niciun raspuns. Daca nu va primi un raspuns, tot va participa la inmormantare, insa va ramane in public si va trece pe langa catafalc…

- Donald Trump ”se gandeste serios” sa transfere Ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vicepresedintele Mike Pence, dupa ce presedintele american anunta in octombrie ca lasa de o parte aceasta promisiune electorala, relateaza AFP.Vicepresedintele, care urmeaza…

- Il cheama Alan Wilzig, are 52 de ani si o iubita de numai 23 de ani. E un impatimit al curselor de masini asa ca a dat 3 milioane de dolari ca sa-si construiasca una numai pentru el. Alan locuieste in Taghkanic, statul New York, unde si-a construit si singura pista profesionala de Formula 1 […] Si-a…

- Peter Berling a murit la varsta de 83 de ani. Anunțul trist a fost facut de agenția producatorului. Acesta locuia in Italia de mai mulți ani. Peter Berling locuia inca din anii 60 in Italia, la Roma, deși era din Germania. Peter Berling a jucat in peste 140 de filme și a devenit cunoscuta datorita…

- Cariera renumitului pianist si compozitor german Justus Frantz este in pericol, dupa ce muzicianul si-a sectionat varful unui deget intr-un aparat de taiat paine, informeaza miercuri DPA. Agentii artistului au confirmat miercuri incidentul, care a avut loc in resedinta pe care Justus Frantz o detine…

- Mai multe explozii au avut loc la o fabrica de cosmetice din New York. În urma incidentului, cel puțin 20 de persoane au fost ranite. Printre victime se numara și pompieri. Potrivit Daily Star un nor imens de fum s-a ridicat deasupra fabricii situate în Hudson Valley, dupa…

- Peliculele „Sieranevada”, „Inimi cicatrizate” si „Breaking News” se numara printre productiile care vor fi prezentate la Festivalul Filmului Romanesc de la Seattle, care va avea loc de vineri pana duminica, potrivit News.roProiectiile celor opt lungmetraje si scurtmetraje selectate pentru…

- Daca Ianis Hagi urmeaza cariera sportiva a tatalui sau, Kira, fiica lui Gheorghe Hagi, a ales sa-și construiasca o cariera artistica în afara țarii. În urma cu trei ani, Kira Hagi a plecat în SUA pentru a studia actoria la Academia de Teatru și Film „New York”…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Actorul Chuck Norris, in varsta de 77 de ani, renunta la cariera sa pentru a se dedica sotiei sale, care ar fi fost otravita prin injectare inaintea unui RMN. Actorul a cerut daune de 10 milioane de dolari de la nu mai puțin de 11 companii farmaceutice pe care le face responsabile de otravirea sotiei…

- Fostul consilier pentru securitate nationala al Casei Albe Mike Flynn si fiul sau ar fi negociat predarea clericului Fetullah Gulen catre Turcia pentru suma de 15 milioane de dolari, cazul fiind anchetat de procurorul special Robert Mueller. FBI ar fi interogat cel putin patru persoane in…

- La cei 75 de ani, celebra Aretha Franklin arata mai bine ca niciodata! Dupa intervenția chirurgicala din 2010 și dupa ce a invins cancerul pancreatic, artista se prezinta astazi infloritoare, sanatoasa și mult mai slaba! Atunci și acum. Marți seara, Aretha Franklin a fost invitata de onoare a galei…

- Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood a anunțat ca intenționeaza sa renunțe la actorie, iar motivul este unul neașteptat. Intr-un interviu acordat publicației Sunday Times, actorul apreciat la scara mondiala a declarat ca actoria a fost modul prin care și-a platit chiria.

- Un sofer Uber a fost pradat de o clienta in sutien. Tanara a profitat de momentul in care barbatul nu era atent, a luat banii si a disparut pe strazile din New York. Filmuletul a ajuns viral pe internet.

- Dupa ce a lansat mai multe piese și a regizat multe videoclipuri pentru nume cunoscute din muzica romaneasca, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Zilele acestea, artistul a lansat videoclipul piesei “Vindecat” ocazie cu care și-a anuntat retragerea din industria muzicala romaneasca.

- O delegatie PNL, condusa de Ludovic Orban, va efectua, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in Statele Unite ale Americii, unde va avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului , inalti oficiali ai Departamentului de Stat si cu reprezentanti mediului de afaceri si ai comunitatii romanesti. …

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn.

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP. ”M-ar placea…

- Presedintele american Donald Trump este cat se poate de ferm și cere condamnarea la pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului terorist de la New York, soldat cu moartea a opt persoane si ranirea altor douasprezece, scrie...

- Un nou incident similar celui de la New York a avut la Londra, dar primele informatii nu confirma ipoteza unui atentat terorist. Mai multe persoane au fost ranite, iar una din ele grav, dupa ce o masina a intrat in multime.

- Președintele american Donald Trump a criticat, pe contul sau de Twitter, sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA. Trump considera ca programul, susținut de adversarii sai democrați, este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți.

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite in urma atentatului de la New York, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Habibullaevic Saipov, care a intrat in SUA in 2010, a locuit pe rand in Ohio, Florida si apoi in Patterson, New Jersey.Dilfuza Iskhakova, care locuieste in Cincinnati, Ohio, a declarat pentru The Guardian ca barbatul a stat cu ea timp de catva luni, in urma cu sase ani, la sosirea din Uzbekistan. …

- Mai multe focuri de arma au fost trase in Manhattan, un suspect fiind deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New Yprk. Conform purtatorului de cuvant, Politia din New York a intervenit dupa ce i-au fost semnalate focuri de arma in zona. O persoana a fost retinuta,…

- Hackerul moldovean, retinut in Statele Unite pentru infractiuni cibernetice, și condamnat la sapte ani de inchisoare de catre judecatorii din New York, a ajuns in Moldova. Este prima extradare din America in tara noastra.