- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat de Financial Times inaintea summitului G20 de la Osaka.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca întâlnirea cu prim-ministrul britanic Theresa May în cadrul summitului G20 ar putea fi un prim pas în repararea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia, în urma disputei privind otravirea agentului rus Serghei Skripal, relateaza…

- Dodon îi promitea lui Putin în 2017 ca PSRM va solicita anularea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana. Declaratiile au fost facute în cadrul conferintei de presa sustinute la Moscova împreuna cu Vladimir Putin. „Am mentionat si anterior ca sunt…

- Eugen Pirvulescu, președinte PNL Teleorman: “Indiferent pe cine voi deranja, cetațenii vor desemna viitorii noștri candidați” in Politic / on 07/06/2019 at 10:53 / – Domnule senator, incepem cu o intrebare care se afla pe agenda politica in aceasta perioada. Intra PNL la guvernare? –…

- Cantaretul britanic Elton John va participa la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes pentru a prezenta, in afara competitiei, filmul 'Rocketman', un "biopic" inspirat din viata sa si interpretat de actorul galez Taron Egerton, relateaza miercuri EFE. Surse apropiate festivalului au…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis, joi, reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii, motivul fiind informatiile noi aparute in presa. ,,Fata de dezbaterile declansate in spatiul public…