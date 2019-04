Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 26 de ani din orasul Abrud, judetul Alba, joaca intr-un film biografic despre viata starului Elton John. Diana Alexandra Pocol este actrita la Londra si va aparea pe marile ecrane in filmul ”Rocketman”.

- Filmul „Deerskin/ Le daim” al lui Quentin Dupieux, cu Jean Dujardin si Adele Haenel in distributie, va deschide cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes.

- Cinematograful Arta va gazdui marți, 12 martie, de la ora 20, proiecția peliculei „Distanța dintre mine și mine”, cu Nina Cassian. Un film de Mona Nicoara și Dana Bunescu, „Distanța dintre mine și mine” spune povestea Ninei Cassian, chiar prin vocea ei. „Toți ne luptam cu propriul trecut.…

- Institutul Polonez din București și Independența Film prezinta sambata, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, filmul „Razboiul Rece”, in regia lui Pawel Pawlikowski. Filmul este o poveste de dragoste imposibila, intr-o perioada imposibila. In timpul Razboiului Rece, undeva…

- Viata cantaretei canadiene Celine Dion va fi transpusa in filmul 'The Power of Love', un 'biopic' pe care il pregateste studioul Gaumont, care o va avea ca protagonista si regizoare pe actrita si cantareata franceza Valerie Lemercier, potrivit site-ului de specialitate Variety, citat joi de EFE,…

- Donbass, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Sergei Loznitsa, ajunge pe marile ecrane din Romania incepand cu 1 februarie, distribuit de Digital Cube Production Studio. Filmul a avut premiera internaționala la cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde cineastul ucrainian…