Elton John îşi lansează autobiografia în luna octombrie Cantaretul britanic Elton John isi va lansa in luna octombrie "prima si singura autobiografie", un volum despre care starul britanic a spus ca reprezinta o carte ce "va spune adevarul" despre viata sa, informeaza iheart.com.



"Viata mea a fost o extraordinara calatorie intr-un montagne-russe si acum sunt pregatit sa va spun povestea mea, cu propriile mele cuvinte", a anuntat starul britanic intr-un mesaj video publicat pe contul lui oficial de Twitter, vineri, 8 martie. My life has been one helluva roller coaster ride and I’m now ready to tell you my story, in my… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

