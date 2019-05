Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca esecul Partidului Conservator de la alegerile europarlamentare a fost cauzat de impasul Brexitului insa a avertizat cu privire la parasirea UE fara un acord, relateaza The Guardian.May a facut declaratiile la Bruxelles inaintea summit-ului UE de…

- Companiile britanice vor anula, probabil, proiectele de investitii care sunt suspendate in prezent din cauza incertitudinilor legate de Brexit, in cazul in care iesirea din Marea Britanie va avea loc fara un acord care sa atenueze socul, a avertizat luni viceguvernatorul Bancii Angliei, Ben Broadbent,…

- Guvernul britanic a anuntat, in urma unei reuniuni cu liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn, ca urmeaza sa prezinte in Parlament, ”in saptamana care incepe la 3 iunie”, un proiect de lege cu privire la acordul Brexitului, relateaza AFP.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va cere Marii Britanii sa renunțe la postul de comisar european pe care il deține la momentul actual Julian King, insarcinat cu uniunea securitații, relateaza The Guardian.

- Comertul in multe economii emergente din Europa si din statul vecin Turcia va fi afectat daca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va avea loc fara un acord de tranzitie, se arata intr-un raport al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvolare (BERD) publicat vineri, transmite Reuters, informeaza…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca "totul ramane posibil" pana la noua data-limita a Brexitului, fixata pentru 12 aprilie, daca deputatii britanici nu aproba saptamana viitoare tratatul de retragere, relateaza AFP. "Pana la 12 aprilie, totul este posibil: un acord,…

- Europenii nu știu nici acum cu cât ar putea cere Marea Britanie amânarea Brexitului. Dar se pregatesc deja de o eventuala participare a Marii Britanii la alegerile europene, un scenariu care creeaza deja mari batai de cap, scrie AFP.Deoarece, chiar daca mențin ținta unei ieșiri din…

- Surse din Bruxelles au dezvaluit ca procurorul general Geoffrey Cox i-a înfuriat pe mai marii din UE atunci când a prezentat niste compromisuri "ininteligibile" pe tema Brexitului din dorinta disperata de a salva acordul Brexit al Theresei May, potrivit Daily Express, citat de…