Elton John, contract cu Universal Music Group pentru tot restul carierei

- Elton John a semnat un acord cu casa de discuri Universal Music Group pentru intreg portofoliul sau muzical, compozitiile viitoare precum si pentru reprezentare, vanzari si drepturi de autor, a anuntat vineri compania, potrivit Reuters. Conform acordului semnat cu Rocket Entertainment, compania detinuta…

- Artistul in varsta de 70 de ani, a declarat pentru The Mirror ca atunci cand este casa si are grija de baietii sai, nu ii mai este dor de emotiile pe care le simtea cand era pe scena. Dezvaluirile sale au venit dupa ce el a anuntat turneul cu care vrea sa puna capat aparitiilor sale live. Turneul “Farewell…

- Turneul va include peste 300 de concerte in intreaga lume si se va desfasura pe o perioada de trei ani. In luna ianuarie, artistul anuntase ca vrea sa renunte la turnee pentru a se concentra asupra familiei sale, explicand ca prioritatile sale s-au schimbat dupa ce a devenit parintele a doi copii…

- Astra Arad a fost declarata castigatoarea licitatiei organizate de Primaria Cluj-Napoca si de Compania de Transport Public din acelasi oras. Compania din Arad va livra la Cluj 22 de tramvaie „Imperio“, produse sub licenta Siemens, intr-un contract in valoare de 170 de milioane de lei, fara TVA (aproximativ…

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- Facebook anunța ca a șters mai multe conturi care incercau sa influențeze alegerile parțiale care vor avea loc in aceasta toamna in Statele Unite. Compania condusa de Mark Zuckerberg susține ca a identificat 32 de pagini si conturi care faceau parte dintr-o campanie coordonata de influentare a alegerilor…

- Țarile europene au ambiția de a salva acordul nuclear in urma retragerii Statele Unite, a declarat sambata președintele iranian Hassan Rouhani, facand apel la soluții practice din partea Blocului comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Pentru a indeplini acest lucru,…

- Harley-Davidson va transfera o parte din productia de motociclete din Statele Unite la facilitatile sale internationale, pentru a evita plata tarifelor punitive in Uniunea Europeana, care ar costa compania 90-100 de milioane de dolari pe an, transmite Reuters. Transferarea productiei este o consecinta…