Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Oncologie OncoHelp a implinit 10 ani. Este vorba despre centrul din Timișoara unde pacienților bolnavi de cancer asigurați li se asigura tratament gratuit. Centrul a fost deschis in 1 octombrie 2009. Pe atunci avea 32 de paturi și o singura secție de oncologie. Astazi are 161 de paturi și…

- Cantaretul si compozitorul mexican Jose Jose, figura emblematica a muzicii din America Latina timp de peste o jumatate de secol, a decedat sambata, la varsta de 71 de ani, conform media locale, citate de Reuters. Foto: (c) JOSE MENDEZ / EPA Postul mexican de televiziune…

- Starleta de reality-show Kim Kardashian, actritele Emilia Clarke si Mandy Moore si cantareata Zendaya s-au numarat printre cele mai elegante vedete care au participat la cea de-a 71-a gala Primetime Emmy Awards, organizata duminica seara la Microsoft Theater din Los Angeles, informeaza site-urile publicatiilor…

- Sir Rod Stewart a dezvaluit ca s-a vindecat de cancer de prostata dupa doi ani in care a urmat in secret un tratament impotriva acestei afectiuni, relateaza luni Press Association. Cantaretul britanic in varsta de 74 de ani, diagnosticat in 2017 cu cancer in faza incipienta, a fost declarat…

- Rod Stewart a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer la prostata in urma cu trei ani, dar spune ca incepand din luna iulie a acestui an, boala a intrat in remisiune. Cantarețul britanic a povestit ca a fost diagnosticat cu cancer la prostata in februarie 2016 in timpul unui control medical de rutina.…

- Cantaretul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight" si "Baby Hold On", a murit la varsta de 70 de ani, din cauza complicatiilor asociate cu o interventie chirurgicala pe cord pe care o suferise in urma cu cateva luni, dar si a unui cancer in faza terminala.Citește…

- Inainte de premiera acest documentar, intr-un interviu acordat revistei People, Lisa Niemi Swayze, vaduva actorului, a declarat ca mama lui Patrick l-a maltratat cand era copil: "Putea deveni foarte violenta", a marturisit ea. Lisa a comentat ca soacra sa, nu numai ca il batea pe fostul ei…

- Episodul serialului de comedie „Las Fierbinți”, in care Gianina iși arata nemulțumirea fața de Smiley, a avut un numar impresionant de telespectatori, apoi a devenit viral pe internet, publicul ajungand sa le ceara celor doi protagoniști un proiect comun. Deși publicul i-ar vrea impreuna, Anca Dumitra…