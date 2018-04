Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Tesla a spus intr-un mail catre angajați ca producția lui Model 3 a ajuns la 2.000 de unitați pe saptamana. Potrivit lui Elon Musk, borna va fi depașita “confortabil” daca “lucrurile vor merge conform planului”. Totuși, producția este inca departe de obiectivul asumat de 2.500 de unitați.

- Intr-un caz rar de victorie a oamenilor in fata robotilor, in lupta pentru eficienta muncii, fabrica aproape complet automatizata a Tesla din Fremont, California, considerata de Musk un avantaj concurential, este chiar motivul pentru care compania nu isi poate extinde rapid productia, scrie News.ro…

- Problemele intampinate de Tesla in productia automobilului de serie Model 3 sunt provocate de automatizarea excesiva, potrivit analistilor de pe Wall Street, care avertizeaza ca robotii omoara Tesla, relateaza Business Insider. Într-un caz rar de victorie a oamenilor în faţa roboţilor,…

- Senatorul Nicolae Moga a declarat ca in urmatoarea perioada urmeaza sa aiba intalniri cu primarii din judet pentru a le explica cat de important este ca acestia sa creeze la nivelul judetului cel putin doua asociatii de dezvoltare intercomunitara ADI . Motivul Guvernul vrea sa lanseze PNDL 3 si sa includa…

- Astfel, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia si-a trasat ca obiectiv sa trimita echipaj uman pe Marte, dar și pe Luna, ca parte a unui program spațial renascut. Lansarea misiunilor va debuta anul viitor. Rușii vor incepe prin a trimite roboți pe planeta roșie, iar imediat dupa un echipaj uman…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- O noua cursa spatiala a luat nastere intre companii private, dupa ce SpaceX a lansat cu succes un automobil Tesla Roadster in spatiu. O alta companie, numita SpinLaunch, propune o modalitate mai ieftina de a duce obiecte in spatiu. Startup-ul doreste sa foloseasca catapulte moderne. Acestea vor avea…

- Multa nostalgie in randul celor care au fost prezenti sambata seara la evenimentul din Bistro Blues Caffe. Multi care au trecut de 40 de ani s-au intalnit sa isi aduca aminte de vremea cand „rockul era o adevarata arma impotriva unui sistem totalitar”, asa cum spunea si editorul Andrei Ruse.…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Autoritațile din California au amendat Tesla cu 140.000 de dolari din cauza emisiilor NOx peste limita admisa in perioada 2013-2016 in urma producției de mașini la fabrica Fremont, care asambleaza Model S, Model X și Model 3. Tesla da vina pe "greaua moștenire" GM și Toyota.

- ANUNT DE SELECTIE – varianta simplificata – Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M1\2A Investitii in sectorul agricol in perioada 28.02.2018–28.04.2018. Data lansarii apelului de selecție 28.02.201 Masura lansata…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…

- DLC INTERNATIONAL SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Imbraca-ți mesajul in culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de imbracaminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii…

- Libro Events SRLanunța lansarea proiectului START SMART, in cadrul programului de finantare prin ajutor de minimis ROMANIA START UP PLUS, si invita pe toti cei care doresc deschiderea unei afaceri proprii sa participe la sesiunile de informare si inregistrare in Grupul Tinta. Proiectul Start Smart…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Lansarea reusita a lui Falcon Heavy a marcat intrarea omenirii intr-o noua era spatiala. Una in care costurile de a trimite o incarcatura pe orbita sunt reduse cu pana la 90% datorita eficientei cu care propulsoarele SpaceX pot fi refolosite.

- Lansarea reusita a lui Falcon Heavy a marcat intrarea omenirii intr-o noua era spatiala. Una in care costurile de a trimite o incarcatura pe orbita sunt reduse cu pana la 90% datorita eficientei cu care propulsoarele SpaceX pot fi refolosite.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla si-a mentinut miercuri obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP…

- Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume și cea care va trimite primul echipaj uman pe Marte, a efectuat un zbor de test și a lasat in spațiu o mașina electrica Tesla Roadster. Ideea lui Elon Musk a fost una neobișuita: incarcatura rachetei sa fie o Tesla cu un manechin costumat in astronaut.…

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com. Automobilul…

- Lansarea rachetei Falcon Heavy a fost un succes de proportii, la fel ca revenirea propulsoarelor pe Pamant.Totusi, plasarea pe orbita a autoturismului lui Elon Musk pare sa fi fost calculata gresit.

- Acesta a fost plasat in spatiu pe o traiectorie care il va aduce in apropierea orbitei planetei Marte. Sistemul audio al masinii ruleaza melodia Space Oddity a artistului – in traducere “O ciudatenie spatiala”. Insusi Musk a spus inainte de misiune ca este o sansa destul…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Primul vicepremier al Rusiei, Igor Șuvalov, a comentat lansarea rachetei Falcon Heavy de catre SpaceX, in același timp cerandu-și iertare de la poporul american pentru ”faptul” ca ”rușii sunt mai talentați”. „Sa apara si printre voi un Elon Musk, ieri au aratat intregii lumi cum s-a efectuat un test…

- Toți ochii au fost pe lansarea rachetei Falcon Heavy de la platforma Kennedy Space Center din Florida. La ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei), cea mai puternica racheta din lume a pornit motoarele și s-a lansat in spațiu. Zborul de aseara a fost unul de test, Falcon Heavy urmand sa trimita un echipaj…

- Compania SpaceX a lansat ieri racheta Falcon Heavy in spațiu, iar primele imagini fotografiate sunt absolut uimitoare. Atat de uimitoare incat internauții le-au transformat rapid in meme-uri. Racheta Falcon Heavy a fost lansata de pe platforma Kennedy Space Center din Florida la 8:45 dimineața (22:45,…

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Un nou eveniment important urmeaza sa aiba loc in compania SpaceX. Marți, la ora 18:30 GMT, urmeaza sa fie lansata Racheta Falcon. La bordul rachetei nu va exista echipaj uman, insa va fi plasata o mașina electrica Tesla Roadster creata chiar de Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla. …

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Inca o lansare reusita realizata de Space X, compania privata fondata de miliardarul Elon Musk. Racheta Falcon 9 a plasat pe orbita un satelit de comunicatii al statului Luxemburg. Lansarea a fost facuta de la centrul spatial al NASA de la Cape Canaveral din Florida.

- HTC a prezentat in toamna anului trecut doua noi modele de smartphoe-uri din gama U11, iar la inceput de an modelul U11 EYEs a debutat in China. Ne-am fi asteptat ca urmatorul moment la care compania taiwaneza va lansa noi dispozitive mobile sa fie Mobile World Congress 2018, targul de tehnologie mobila…

- Creatorul Tesla, Elon Musk va primi cel mai mare pachet salarial, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times. Musk trebuie sa creasca valoarea companiei de la 59 de miliarde…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Ultima piesa a artistei britanice e foarte tare și a fost influențata de o campanie denumita “The Open Mic Project”. “Proud” este ”imnul oamenilor ce iși indreapta vocea catre schimbarea lucrurilor in lume”. Dupa colaborarea cu Liam Payne pentru “Fifty Shades Freed” și un album lansat cu succes in toata…

- Ministrul Liviu Pop afirma ca trebuie modificata legea Educației astfel încât un profesor care este exclus din învațamânt sa nu mai poata intra în sistem o perioada de timp.

- Pe parcursul saptamanii viitoare in municipiul Carei si satele din jur va fi intrerupta furnizarea de energie electrica in anumite perioade ale zilei. Luni-22.01.2018 intre 8-15 Carei, str. C. Coposu bl.4, 6, 8. Marti-23.01.2018 intre 8-15 Carei, str. M. Viteazul bl. 1, 3, 5, 7. Joi-25.01.2018 : intre…

- Daca in cazul cuplului Kim Kardashian-Kanye West imaginile sunt inca ținute in secret, in cazul cuplului Anna Kournikova-Enrique Iglesias lucrurile stau total diferit. Cuplul a primit rolul mama-tata in decembrie 2017, cand fosta jucatoare de tenis a nascut gemeni. Atat Enrique cat și Anna au postat…

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Arena Sepsi din municipiul Sfantu Gheorghe va gazdui luna viitoare turneele finale ale Cupei Romaniei la baschet masculin si feminin, iar abonamentele la meciuri vor fi puse in scurt timp in vanzare, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit managerului echipei Sepsi SIC din Sfantu…

- Muzeul Judetean Botoșani, Sectia Stiintele Naturii Dorohoi, in colaborare cu Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” organizeaza in perioada 15 ianuarie – 28 februarie, la sediul muzeului din Dorohoi, expozitia temporara “Acasa la Antipa”. Expozitia prezinta piese cu valoare stiintifica,…

- Al cincilea album pregatit de Justin Timberlake, ”Man of the Woods”, se lanseaza pe 2 februarie, cu doua zile inainte de show-ul de la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american si unul dintre cele mai vizionate evenimente de televiziune din Statele Unite. In varsta de 36 de ani, Justin Timberlake…

- Samsung Electronics a lansat astazi in Romania Galaxy A8 (2018), cel mai nou smartphone din seria Galaxy A. Lansarea s-a desfașurat in cadrul unui eveniment de presa local. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium, noul Galaxy A8 (2018) este mai elegant ca oricand, fiind in același…

- Shiloh a insoțit-o pe Angelina Jolie, la New York, la ceremonia de decernare a premiilor National Board of Review, avand brațul stang bandajat. Fiica cea mare a cuplului Brangelina, vizibil stinghera, a reușit sa schițeze un zambet pe covorul roșu. Puștoaica de 11 ani a suferit, luna trecuta, un accident…