- Miliardarul va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla, trebuie sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari catre Securities and Exchange Commission (SEC), comisia care supravegheaza piata de capital americana, iar producatorul de masini electrice alti 20 de milioane de dolari…

- Elon Musk va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla si va plati o amenda de 20 de milioane de dolari în cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC, citate de Mediafax. Elon Musk va putea ramâne…

- Comisia pentru Garantii si Tranzactii financiare (SEC) a facut anuntul sambata, in urma unei anchete declansate de anuntul facut de fondatorul Tesla in reteaua Twitter, pe 7 august, ca ar putea delista compania de la bursa, achizitionand actiunile de pe piata la pretul de 240 de dolari bucata, si…

- Compania Tesla a acceptat sa il demita pe Elon Musk din functia de presedinte al consiliului de administratie si sa plateasca o amenda de 40 de milioane de dolari, in cadrul unei intelegeri cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare si a burselor din…

- Elon Musk a acceptat, sambata seara, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC.

- Antreprenorul Elon Musk va demisiona din funcția de președinte al consiliului de administrație al Tesla, insa va ramane director general (CEO) al producatorului american de mașini electrice, in urma unei ințelegeri cu Comisia de valori mobiliare și burse (SEC) a SUA, a scrirs presa americana sambata.

- Vineri, actiunile Tesla au scazut cu 14% la Bursa de la New York, dupa ce organismul de reglementare al bursei americane (Securities and Exchange Commission - SEC) a sustinut ca Elon Musk a comis o frauda publicand un mesaj pe Twitter in care spunea ca si-a asigurat finantarea pentru a face din Tesla…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…