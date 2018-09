Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a acceptat, sambata seara, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC.

- Antreprenorul Elon Musk va demisiona din funcția de președinte al consiliului de administrație al Tesla, insa va ramane director general (CEO) al producatorului american de mașini electrice, in urma unei ințelegeri cu Comisia de valori mobiliare și burse (SEC) a SUA, a scrirs presa americana sambata.

- Fondul suveran de investitii al Arabiei Saudite a incheiat un acord prin care va investi peste 1 miliard de dolari in viitorul producator de automobile electrice Lucid Motors, la cateva luni dupa ce a constituit o participatie la Tesla, compania miliardarului Elon Musk, relateaza Bloomberg, prelaut…

- Autoritatea de supraveghere financiara din SUA (SEC) a trimis citatii catre toti directorii Tesla, in cadrul unei investigatii asupra CEO-ului Elon Musk, care a scris pe Twitter ca a se gandeste sa delisteze Tesla de pe bursa si ca ar fi facut rost de finantare pentru a cumpara integral participatiile…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in acest mod informatii de la toti directorii Tesla, a spus persoana. Nu este clar ce informatii solicita autoritatile. Reprezentantii SEC si cei ai Tesla au refuzat sa comenteze. Publicatia Wall Street Journal (WSJ) a relatat…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…

- Facebook primește prima amenda in urma scandalului Cambridge Analytica. Autoritatile britanice obliga rețeaua de socializare sa plateasca aproximativ 650 de mii de dolari pentru lipsa de transparența și pentru ca nu a reușit sa protejeze datele personale ale utilizatorilor.