Elon Musk, geniul care nu poate functiona fara dragoste La 46 de ani, Elon Musk, fondatorul Space X si Tesla, e unul dintre cei mai ravniti burlaci ai lumii. Si pe buna dreptate. Desi are doua divorturi la activ, antreprenorul, inginerul si investitorul nascut in Africa de Sud declara fara echivoc ca nu poate fi fericit in lipsa dragostei.



Aflat pe loc fruntas in lista Forbes a celor mai influente persoane de pe planeta si cu o avere de 20,9 miliarde de dolari, care il situeaza pe locul 53 in ierarhia celor mai bogati oameni din lume, Musk a avut o viata personala tumultoasa.



Vezi si cum ar putea deveni Elon Musk incredibil de bogat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marin Cilic, eliminat in optimile de finala la Miami, dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari. Tenismanul croat, numarul 3 mondial, a fost invins in doua seturi, 7-6 (7/0), 6-3, de americanul John Isner, intr-o partida disputata marti. Competitia din Florida a ramas, astfel, fara…

- O femeie al carui copil a murit in pantec a angajat un fotograf care sa imortalizeze tragicul moment al nașterii, scrie libertatea.ro.Sarah Jade, 33 de ani, din Melbourne, Australia, l-a nascut pe Aksel Jude la 33 de saptamani.

- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Ramașițele lui Dali au fost ingropate din nou, dupa ce fusesera exhumate pentru realizarea unui test de paternitate, cerut de o femeie care susținea ca este fiica marelui pictor, scrie AFP. Fundația care administreaza proprietațile și averea lasata de Salvador Dali, a anunțat, sambata, ca ramașițele…

- Ziua Pi este inconjurata de mister cuantic incepand de azi, cand vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun. Einstein s-a nascut intr-o zi de 14 martie, la fel ca si data mortii lui Hawking. Ce legatura misterioasa…

- Loți Boloni implinește astazi 65 de ani. Fostul selecționer are un meci foarte important de ziua lui. Antwerp, echipa pe care Loți a preluat-o vara trecuta, joaca de la ora 15:30, in deplasare, cu Anderlecht, pentru a prinde un loc in play-off-ul campionatului Belgiei. Trupa lui Boloni se afla pe locul…

- Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Potrivit Health and Safety Executive, peste 12 milioane de britanici sunt fortati sa isi ia concediu in fiecare an din cauza stresului si anxietatii, deseori cauzata de presiunea exercitata de managerii abuzivi, scrie news.ro. In loc sa ii lase pe angajati sa mediteze la tratamentul la care…

- Copila a fost nevoita sa renunte la micuta ei, insa nici acum nu si-a revenit din durerea prin care a trecut. Tressa Middleton, acum in varsta de 24 de ani, a fost violata cand avea doar 11 ani de fratele sau Jason care avea 16 ani. In urma agresiunii Tressa a adus pe lume […] The post A nascut la…

- Florica Maria Sas, fost o exploratoare de origine transilvaneana, este cunoscuta azi ca si Lady Florence Baker. Nationalitatea lui Sas este disputata si de maghiari si de austriaci. Florica s-a nascut in 1841 la Aiud, pe atunci aflat sub ocupatia Imperiului Austriac. Viata tinerei care s-a nascut…

- Cei patru covasneni care au pornit, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o expeditie in Africa, ce are ca scop tranzitarea acestui continent de la nord la sud si escaladarea muntelui Kilimanjaro (5.895 m), au ajuns la Cairo, de unde urmeaza sa plece intr-o calatorie de aproape 45 de zile. „Membrii…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Cassidy Proctor, prezentatoare de dimineața la postul radio The Arch din orașul american Saint Louis, a nascut marți chiar în timp ce emisiunea ei trebuia sa fie difuzata, aceasta fiind supusa la o operație de cezariana.

- Politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, ministrul adjunct de justitie Patryk Jaki, vrea sa se puna capat la ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.…

- 29 de ani a confirmat pe pagina sa de Facebook ca va evolua sub forma de imprumut pana in vara la echipa din Banie."A fost un inceput de an stresant, cu discutii telefonice interminabile si multi nervi, dar in final am ales sa merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Asa ca, atata timp…

- Alina Eremia și Mark Stam lanseaza piesa “Doar noi”. Colaborare neașteptata in muzica romanesca! Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret și compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a celei mai recente melodii.…

- Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA) a finalizat o alt aciune întreprins în cadrul strategiei de extindere i de deschidere de noi piee de desfacere pentru produsele autohtone.Una dintre oportunitile identificate a fost piaa important reprezentat de R...

- Alexandra Ianculescu (26 de ani), singura reprezentanta a Romaniei in proba de patinaj viteza la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, are in spate o poveste fascinanta. S-a nascut la Sibiu, pe 21 octombrie 1991, dar de 16 ani este stabilita in Canada, unde si-a cladit o cariera in patinajul…

- Caz incredibil in Spania. O fetita de 11 ani a nascut un baietel pe care l-ar fi conceput cu fratele ei, in varsta de 14 ani. Politia vrea, acum, sa stabileasca circumstantele in care a avut loc acest nefericit eveniment. A

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…

- Veste buna pentru copiii din România care s-au nascut sau se vor naște dupa data de 1 ianuarie 2018. Statul român vrea sa le ofere câte 10.000 de euro pentru a putea sa-și continue studiile, sa-și cumpere o casa sau sa-și deschida o afacere.

- Dupa lansarea cu succes in apațiu a rachetei Falcon Heavy numele proprietarului Tesla și a fondatorului SpaceX este pe buzele tuturor. Dar cine este Elon Musk, miliardarul care a lansat in spațiu cea mai puternica racheta. Miliardarul din Silicon Valley, in varsta de 46 de ani, nascut in Africa de Sud,…

- Cel mai mare fotbalist roman s-a nascut pe 5 februarie 1965 in comuna Sacele, judetul Constanta. La 53 de ani, Gheorghe Hagi a declarat ca numele sau inseamna harnicie, ambitie, generozitate si iuteala.

- Caz halucinant in Marea Britanie. O romanca a stat in spatele gratiilor pentru mai bine de un an si a fost eliberata luni dupa ce s-a constatat ca este, de fapt, nevinovata. In plus, Petruta Bosoanca a adus pe lume un baietel, in timpul detentiei. Intr-un interviu pentru jurnalistii…

- Aproximativ 950 de mineri sunt blocați in subteran intr-o mina de aur din Africa de Sud dupa ce o furtuna a provocat o intreruperea furnizarii de energie electrica. Africa de Sud este unul dintre cei mai importanți producatori mondiali de de aur, industria extracției de aur avand in aceasta țara o reputație…

- Muzicianul Coco Schumann, supravietuitor al Holocaustului si unul dintre cei mai apreciati artisti de jazz din Germania, a incetat din viata la varsta de 93 de ani la Berlin, a anuntat luni casa sa de discuri Trikont, potrivit DPA. Impreuna cu formatia sa, Coco Schumann Quartet, muzicianul…

- Barry si Honey Sherman, cei doi miliardari gasiți morți in Canada, au fost uciși. Medicii legiști au stabilit in urma autopsiilor ca soții au fost strangulați. Dezvaluirea contureaza acum mai mult ipoteza avansata de detectivii particulari, angajați de copiii cuplului, in cazul morții suspecte. Procurorii…

- "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu numai pentru Asia, ci si pentru Europa", a declarat vineri seara ministrul de externe japonez Taro Kono in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Referindu-se la dezvoltarea de arme nucleare de catre Coreea…

- Zi grea pentru angajații IJJ Gorj! Aceștia l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe jandarmul veteran Iosif Roșu. Inmormantarea a avut loc la cimitirul municipal din Targu-Jiu, cu onoruri militare. Barbatul nascut in 1921 era considerat cel mai longeviv jandarm din județ. Reprezentanții IJJ Gorj…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul jucat de Simona Halep cu Angelique Kerber, in cadrul semifinalei de la Melbourne. Jurnalistul a declarat la Digi Sport 1 ca meciul cu Kerber a fost unul crucial pentru cariera Simonei, jucatoarea inlocuind strategia defensiva cu un atac permanent.…

- Pictorul si sculptorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va dedica in curand o expozitie organizata in colaborare cu Muzeul Metropolitan din New York, noteaza AFP. Acest artist de culoare a evoluat continuu pe…

- Scaderea masiva a valorii criptomonedelor a condus la distrugerea a milioane de piete token si continua sa isi piarda elanul pe care l-a castigat in 2017, relateaza Business Insider. Co-fondatorul Ripple, Chris Larsen, care detine 5,19 miliarde de XRP, ar putea fi una dintre…

- Kamara și Oana sunt casatoriți de cinci ani și sunt unul dintre puținele cuplurile din showbizz care nu au ieșit in evidența cu scandaluri, ba mai mult, am putea spune ca au fost intotdeauna apreciați și indragiți grație sinceritații care parea sa planeze deasupra lor. Ei bine, se pare ca totul a mers…

- Pugilistul Florian „Big Nasty” Munteanu a fost ales de Sylvester Stallone pentru unul dintre rolurile principale din pelicula Creed 2. Iata ce a spus starul… „Felicitari lui Florian «Big Nasty» Munteanu, pentru ca a obtinut rolul fiului lui Ivan Drago! 27 de ani, 1,95 metri, 111 kilograme de talent”,…

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Doua locatii ale retailerului suedez H&M au fost vandalizate in Africa de Sud, in timpul protestelor anti-rasism derulate de partidul Luptatorii pentru Libertate Economica, potrivit Bloomberg. Magazinele vizate se afla in mall-uri din districtul financiar Johannesburg, Sandton si in capitala,…

- Grupuri de protestatari furioși au devastat magazinele brandului de confecții H&M din Johannesburg. Și, in cel puțin unul dintre cazuri, Poliția a folosit gloanțe de cauciuc pentru a-i potoli pe...

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Mai exact, mamele care tocmai au nascut au dreptul la concedii si indemnizatii, precum cele pentru maternitate sau pentru risc maternal. De asemenea, tatii pot cere acordarea unui concediu paternal si au si ei dreptul la indemnizatie de crestere a copilului, de ingrijire a acestuia atunci cand este…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- Una dintre cele mai vechi si conservatoare institutii din lume ar putea schimba definitiv statele si economia moderna. Papa Francisc are un scop ambitios: sa reformeze economia globala, astfel incat aceasta sa serveasca si celor mai vulnerabili. Viziunea sa despre o noua „economie sociala” este una…