Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte. La inceputul lunii februarie, SpaceX a lansat cu succes Falcon Heavy, cea mai…

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Planurile ambitioase ale lui Elon Musk nu au luat sfarsit odata cu succesul testului Falcon Heavy. Daca propulsorul testat in februarie are misiunea de a rotunji conturile companiei si de a demonstra ca este accesibil sa transporti incarcaturi semnificative pe orbita, noua racheta la care lucreaza SpaceX…

- Elon Musk, proprietarul companiei SpaceX, a anunțat ca racheta sa spatiala Falcon Heavy, numita "cea mai puternica din lume", va fi folosita pentru pentru a trimite la sfarsitul lui 2018, inceputul lui 2019, doua zboruri turistice care sa faca turul Lunii, pe urmele celebrelor misiuni Apollo ale NASA…

- Baze spatiale aflate pe luna si pe planeta Marte ar putea ajuta la conservarea civilizatiei umane si la grabirea procesului de regenerare al acesteia pe Pamant in contextul unui al treilea razboi mondial, a...

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- SpaceX va lansa prima racheta spre Marte in anul 2019. Anunțul a fost facut de fondatorul companiei spațiale private, Elon Musk, in cadrul unui festival specializat in tehnologiile spațiale din statul american Texas.

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume. Fondatorul gigantului magazin online Amazon l-a intrecut pe Bill Gates dupa ce a inregistrat in ultimul an profituri fabuloase, de aproape 40 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare, scrie

- Dupa mai bine de o saptamana de la lansarea istorica a Falcon Heavy, cea mai puternica racheta creata vreodata, SpaceX a analizat ce nu a mers, iar Elon Musk, CEO-ul companiei, a explicat de ce propulsorul principal al rachetei nu a aterizat...

- Automobilul Tesla Roadster, lansat de Elon Musk in spatiu in cadrul unui prim test reusit al rachetei Falcon Heavy si care se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui, ar putea sa cada inapoi pe Pamant sau pe planeta Venus peste cateva milioane de ani, conform rezultatelor unui nou studiu, informeaza…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu...

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter,

- Vehiculul Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost lansat cu succes in spatiu la bordul celei mai puternice rachete produse vreodata de oameni, Falcon Heavy. In acest moment, un automobil produs pe Pamant se indreapta spre centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter.

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com. Automobilul…

- Racheta Falcon Heavy, lansata ieri de compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk, are in acest moment cea mai mare capacitate de incarcare: poate scoate pe orbita joasa a Pamantului 64 de tone de marfa, pe Marte – 17 tone, pe Pluton – 3,5 tone. Inainte de lansarea Falcon Heavy, cea mai puternica racheta…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Primul vicepremier al Rusiei, Igor Șuvalov, a comentat lansarea rachetei Falcon Heavy de catre SpaceX, in același timp cerandu-și iertare de la poporul american pentru ”faptul” ca ”rușii sunt mai talentați”. „Sa apara si printre voi un Elon Musk, ieri au aratat intregii lumi cum s-a efectuat un test…

- Potrivit estimarilor lui Elon Musk, costurile totale ale acestui proiect grandios depașesc suma de 500 de milioane de dolari, transmite CNBC . Cu o precizare importanta: fondurile sunt exclusiv de ordin intern, din conturile companiei SpaceX, fara proveniența publica, din donațiile contribuabililor…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza The Associated Press. Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22.45 (ora Romaniei). Falcon…

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vântului puternic compania a amânat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora României) de pe platforma din Florida de unde a decolat și racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat.…

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- O noua racheta ce era programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile...

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Mai sunt mai putin de doua ore pana la marea lansare SpaceX din aceasta seara. Toate sistemele sunt pregatite, iar Elon Musk a dat asigurari ca lansarea va avea loc in conditii excelente de vreme. Dintre toate detaliile care au fost puse la punct pentru aceasta misiune, unul sare clar in evidenta.

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte, relateaza DPA. Racheta…

- Un sistem de lansare spatial, mai puternic decat oricare altul din zilele noastre, este programat marti pentru lansare, informeaza NPR. Falcon Heavy este cel mai recent progres al companiei SpaceX si reprezinta un pas inainte pentru planurile companiei de a trimite oameni pe Marte.

- Propulsata de 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mail Online noteaza ca Elon Musk a confirmat oficial ca la bordul navei se va afla automobilul sau Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- In contextul modificarilor legislative prin care contribuțiile sociale ale angajatorului sunt transferate la angajat, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Holzindustrie Schweighofer informeaza ca veniturile nete ale angajaților nu vor fi afectate de aceasta masura. Decizia companiei este de a menține…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. El a precizat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…

- Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, și-a postat numarul de telefon pe contul de Twitter, urmarit de 16,7 milioane de persoane. Antreprenorul voia sa ii trimita un mesaj privat lui John Carmack,...