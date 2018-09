Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimburi (SEC) din SUA a intentat un proces lui Elon Musk, directorul general Tesla, pentru frauda prin inducerea in eroare a investitorilor in legatura cu intentia de delistare a companiei, informeaza postul BBC News.

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a fost timis in judecata de catre ASF-ul american (SEC – Securities and Exchange Commission) pentru inducerea in eroare a investitorilor in momentul in care acesta a publicat pe contul sau de twiiter o presupusa intentie de a scoate Tesla de la bursa, scrie Bloomberg.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constantaau dispus trimiterea in judecata a lui Razvan Gabriel Trandafir, la data presupuselor fapte director general interimar al Autoritatii Navale Romane, si Cazan Liviu Aurelian, fost director general al Autoritatii Navale…

- Elon Musk, CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, a fost dat in judecata pentru defaimare dupa ce a spus ca un speolog britanic, care a participat la operatiunea de salvare a tinerilor thailandezi ramasi captivi i...

- Directorul financiar al Tesla, Dave Morton, si-a anuntat demisia dupa numai o luna in functie, din cauza nivelului de atentie la care se afla producatorul de automobile electrice, anuntul provocand scaderea actiunilor companiei cu 9%, transmite Reuters.Morton, fost director financiar al producatorului…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare, transmite Reuters.

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in acest mod informatii de la toti directorii Tesla, a spus persoana. Nu este clar ce informatii solicita autoritatile. Reprezentantii SEC si cei ai Tesla au refuzat sa comenteze. Publicatia Wall Street Journal (WSJ) a relatat…