Elon Musk, despre România: "seamănă cu o ţară africană" "De ce nu vorbeste mai multa lume despre asta?", a scris Elon Musk pe platforma de micro-blogging Twitter, in descrierea unei imagini in care apar cele doua steaguri.



Potrivit Encyclopedia Britannica, Romania a adoptat designul actual al steagului in anul 1861, in timp ce Ciad a facut-o 1959, dupa ce a obtinut independenta de la Franta. Initial, tara africana a luat in considerare un steag care sa aiba culorile verde, galben si rosu, dar a descoperit ca Mali folosea deja acest design. Ulterior, culoarea verde a fost inlocuita cu albastru si astfel s-a produs asemanarea cu steagul Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

