Elon Musk, despre electrolizii neuralink care leagă creierul de computer Chiar daca implanturile funcționeaza așa cum era de așteptat, compania va trebui sa arate ca poate face ceva sigur și util prin furnizarea de terapii, aspect care este vazut de numeroși oameni de știința ca pe o intrebare deschisa. Pacienții ar putea pot opta pentru o ușoare forare a craniului. In cazul in care se obține aprobarea, electrolizii neuralink, odata plasați in gaurile formate in craniul pacientului ar trebui sa inregistreze activitatea creierului și sa o transfere la un mic dispozitiv implantat in spatele urechii, care transmite datele catre un computer. Hodak declara ca primele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- “Putem realiza o interfata creier-masina completa”, a declarat Musk. Proiectul poate “realiza un fel de simbioza cu inteligenta artificiala”, a precizat Musk. Neuralink a dezvaluit o prima versiune a unui senzor de dimensiuni extrem de reduse ce poate fi implantat…

- Putem realiza o interfata creier-masina completa", a declarat Musk, marti seara, in cadrul unui eveniment organizat la Academia de Stiinte din California unde miliardarul si membrii echipei Neuralink au sustinut o prezentare a stadiului in care se afla cercetarea lor. Proiectul poate „realiza un fel…