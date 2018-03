Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a emis o alta perioada de timp incredibil de ambitioasa. In timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri, la festivalul South by South West (SXSW), Musk a declarat ca SpaceX va fi gata sa trimita racheta pe Marte in 2019, conform CNN Money.com.

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte. La inceputul lunii februarie, SpaceX a lansat cu succes Falcon Heavy, cea mai…

- Planurile ambitioase ale lui Elon Musk nu au luat sfarsit odata cu succesul testului Falcon Heavy. Daca propulsorul testat in februarie are misiunea de a rotunji conturile companiei si de a demonstra ca este accesibil sa transporti incarcaturi semnificative pe orbita, noua racheta la care lucreaza SpaceX…

- Dupa lansarea reusita a rachetei Falcon Heavy, Elon Musk isi permite sa rasufle usurat si sa priveasca inainte, catre noul obiectiv din drumul sau catre Marte. Pana sa lanseze BFR (Big Falcon Rocket), propulsorul care se afla in dezvoltare in acest moment, si care va duce omenirea pe Planeta Rosie,…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- SpaceX va lansa prima racheta spre Marte in anul 2019. Anunțul a fost facut de fondatorul companiei spațiale private, Elon Musk, in cadrul unui festival specializat in tehnologiile spațiale din statul american Texas.

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- O noua cursa spatiala a luat nastere intre companii private, dupa ce SpaceX a lansat cu succes un automobil Tesla Roadster in spatiu. O alta companie, numita SpinLaunch, propune o modalitate mai ieftina de a duce obiecte in spatiu. Startup-ul doreste sa foloseasca catapulte moderne. Acestea vor avea…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Luna va avea propria rețea 4G. Aceasta va fi realizata de catre operatorul de telefonie Vodafone, care s-a aliat cu furnizorul de echipamente Nokia și cu producatorul auto Audi, partea a grupului german Volkswagen, scrie Mashable . Acestea se aliaza cu organizația PTScientists pentru a crea o rețea…

- Recent, racheta Falcon Heavy a SpaceX, cea mai puternica racheta din istorie, a fost trimisa in spatiu, iar ca incarcatura a fost chiar masina personala a CEO-ului SpaceX, Elon Musk, un Tesla Roadster si un manechin imbracat in constumul...

- Automobilul Tesla Roadster, lansat de Elon Musk in spatiu in cadrul unui prim test reusit al rachetei Falcon Heavy si care se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui, ar putea sa cada inapoi pe Pamant sau pe planeta Venus peste cateva milioane de ani, conform rezultatelor unui nou studiu, informeaza…

- Așa-numitul Ceas Atomic Deep Space (DSAC) este cel mai mic, cel mai precis și mai rezistent la deplasarea in spațiul cosmic decat orice ceas facut vreodata. Conform unei declaratii a NASA, se asteapta ca acesta sa nu piarda mai mult de 2 nanosecunde pe parcursul unei zile. Primul DSAC va face…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- Vehiculul Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost lansat cu succes in spatiu la bordul celei mai puternice rachete produse vreodata de oameni, Falcon Heavy. In acest moment, un automobil produs pe Pamant se indreapta spre centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter.

- Conform proiectului SpaceX, mașina electrica se va deplasa spre Marte pe orbita heliocentrica. Racheta a fost lansata marți de la centrul spațial din Florida, la 22.45 (ora Moldovei). Dupa lansare, doua acceleratoare laterale ale noii rachete „Falcon Heavy" au aterizat concomitent…

- „Daca putem trimite un Roadster in centura de asteroizi, probabil ca putem rezolva si problemele de productie pentru Model 3”, a declarat Elon Musk, seful Tesla si al SpeceX, la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei auto pentru ultimul trimestru din 2017. Antreprenorul vrea sa ii linisteasca…

- O echipa de hackeri din Ramnicu Valcea a reușit performanța de a construi o racheta cu care au “recuperat” de pe orbita mașina TESLA a lui Elon Musk. Automobilul este deja la vanzare pe OLX și eBuy la un preț pe masura: 100.000 bitcoini. NASA, CIA și SRI au declanșat deja o ancheta, in acest moment…

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lansat in spațiu o incarcatura inedita. Este vorba de un automobil Tesla rosu avand la bord un manechin botezat Starman. Pe placa cu circuite imprimate a mașinii Tesla a fost scris mesajul:…

- Elon Musk este un vizionar fara doar si poate si ieri, odata cu lansarea rachetei Falcon Heavy, a dovedit-o inca o data. In varful Falcon, Elon a incarcat o masina Tesla care, se pare, va ajunge mai departe in Sistemul Solar decat se anticipa initial. De departe cea mai scumpa plasare de produs din…

- Toți ochii au fost pe lansarea rachetei Falcon Heavy de la platforma Kennedy Space Center din Florida. La ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei), cea mai puternica racheta din lume a pornit motoarele și s-a lansat in spațiu. Zborul de aseara a fost unul de test, Falcon Heavy urmand sa trimita un echipaj…

- Cat a costat succesul istoric inregistrat marți dimineața de compania SpaceX, care a lansat racheta Falcon Heavy, consideata cea mai puternica din lume? Elon Musk a facut publica "factura", scrie Digi24.ro.

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza The Associated Press. Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22.45 (ora Romaniei). Falcon…

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vântului puternic compania a amânat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora României) de pe platforma din Florida de unde a decolat și racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat.…

- Omul de afaceri american Elon Musk ar putea scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata…

- Omul de afaceri american Elon Musk scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata la aceeași…

- Elon Musk a anunțat ca cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy este gata de lansare la Centrul Spațial Kennedy. Potrivit miliardarului american, lansarea este programata sa aiba loc marți seara la 20.30 (ora Romaniei), scrie BBC News. Falcon Heavy este cea mai puternica racheta din lume, fiind…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte, relateaza DPA. Racheta…

- SpaceX se pregateste sa lanseze astazi cea mai puternica racheta din lume. Propulsata de numai putin de 27 de motoare, Falcon Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte.

- Un sistem de lansare spatial, mai puternic decat oricare altul din zilele noastre, este programat marti pentru lansare, informeaza NPR. Falcon Heavy este cel mai recent progres al companiei SpaceX si reprezinta un pas inainte pentru planurile companiei de a trimite oameni pe Marte.

- Planul lui Elon Musk de a duce oameni pe Marte continua cu pasi mici dar siguri. Racheta care ar urma sa duca pe orbita incarcatura care va ajunge pe Planeta Rosie a fost testata pentru ultima data la sol, ea urmand sa execute primul zbor in aproximativ o saptamana.

- Compania lui Elon Musk, Space X, efectueaza marți teste la racheta Falcon Heavy. Testele trebuiau sa fie efectuate luni, însa membrii echipajului le-au amânat pentru astazi fiindca înca mai aveau de lucrat la racheta. Falcon Heavy este considerata a fi cea mai puternica…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…