Elon Musk castiga de 40.600 de ori mai mult decat un angajat mediu din compania Tesla

- Elon Musk a scris, marți, pe Twitter, ca este interesat sa cumpere ”The Onion” (n.r. Ceapa), un site de satira din Statele Unite. Intrebat de un urmaritor pe Twitter daca este interesat sa cumpere ”The Onion”, miliardarul a raspuns cu „Mi-ar placea”. Buying them??— Chad Mortensen (@mortchad) September…

- Tesla lucreaza in prezent la o noua actualizare de software pentru mașinile sale care, potrivit declarațiilor CEO-ului Elon Musk, ar urma sa fie disponibila la sfarșitul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie. Printre funcțiile noi ale versiunii 10 a software se numara și Smart AC Charging,…

- Modele Tesla pot fi comandate oficial in Romania. Compania americana a facut acest anunț recent pe contul oficial de Twitter, scrie auto-bild.ro. Așa cum ne-am obișnuit compania condusa de Elon Musk prefera sa ocoleasca metodele clasice și apeleaza pentru comunicare la social media. Așa am aflat ca…

- Elon Musk anunțase in urma cu cateva luni ca Tesla ia in considerare sa construiasca o fabrica in Europa, Germania fiind vazuta drept cea mai buna destinație pentru extinderea capacitaților de producție. Presa locala susține ca oficialii Tesla au facut deja primele inspecții, iar landul Renania de Nord-Westfalia…

- Compania condusa de Elon Musk a anuntat ca se extinde oficial in Europa de Est, incluzand patru state, printre care si Romania, in configuratorul de pe site-ul sau prin care se pot face comenzi.

- Remus Cernea a vorbit despre primul proiect antreprenorial green VEGAN, pe care l-a demarat impreuna cu sora lui, Magda Cernea. „Compania noastra va oferi street food 100% vegetal, in cadrul unor puncte de vanzare fixe ori mobile alimentate prin panouri fotovoltaice. In competiția START-UP NATION s-a…

- Pentru startup-urile de tehnologii spațiale și alte firme care fac astfel de cercetari, unul dintre cele mai mari obstacole este modul în care ajung în spațiu. Compania lui Elon Musk ― SpaceX ― încearca sa schimbe asta și a anunțat lansarea programului SmallSat Rideshare, care va permite…

- ​Tesla a avut pierderi totale de circa 1,1 miliarde de dolari în primele 6 luni ale anului 2019, potrivit raportului publicat joi de producatorul de mașini electrice. Compania condusa de Elon Musk vrea sa înceapa pâna la finalul anului 2019, la fabrica sa de la Shanghai, aflata în…