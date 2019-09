Elon Musk anunță extinderea Tesla în Europa de Est. În ce țări vine gigantul american Elon Musk anunța extinderea Tesla in Europa de Est. In ce țari vine gigantul american Elon Musk, directorul general al Tesla, a declarat ca producatorul american de automobile electrice intentioneaza sa-si extinda prezenta pe majoritatea pietelor din Europa de Est, la inceputul anului viitor. Într-un mesaj pe Twitter, Musk şi-a exprimat speranţa că vor fi demarate activităţi "în Slovacia, Croaţia, Serbia şi în cea mai mare parte a Europei de Est la începutul anului viitor". "În cele din urmă, îl vom face mândru pe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

