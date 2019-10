Elon Musk anunta ca Tesla poate produce in masa acoperisurile din panouri solare

Elon Musk anunta ca Tesla poate produce in masa acoperisurile…

Elon Musk, seful companiei Tesla, a anuntat vineri ca firma sa a obtinut o versiune ce poate fi produsa in serie de acoperis din tigla care incorporeaza panouri solare.



Liderul Tesla Inc a facut afirmatiile privind noul model de acoperis din panouri solare Tesla Solar Tile Roof V3 la trei ani de cand firma sa a preluat compania SolarCity, transformand-o intr-o filiala.



"A fost destul de greu", a declarat Musk. "Acoperisurile trebuie sa dureze mai mult. Cand incluzi electricitatea in ecuatie, e ceva mai complex". Tigla folosita pentru acest tip de acoperis include celule fotovoltaice…