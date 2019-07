NeuraLink, compania inființata de Elon Musk pentru a studia modurile in care creierul uman poate fi conectat la o interfața de calculator a inaintat documentația pentru a obține permisiunea autoritaților americane de a incepe sa testeze aparatura sa pe oameni. Sistemul a fost deja testat maimuțe care au reușit sa controleze computerul folosind exclusiv undele cerebrale, spune Musk.



Compania susține ca intenționeaza sa se concentreze asupra pacienților care sufera de probleme neurologice grave. In ultima instanța, Musk are in vedere viitorul unei ”gandiri supraumane”.



Dispozitivul…