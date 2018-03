Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a autorizat, vineri, perchezitionarea serverelor Cambridge Analytica, compania acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamântul acestora, transmite AFP.

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare, intr-un moment in care compania este și așa vulnerabila, dupa scandalul privind securitatea și datele private inregistrate pe platforma. In ultimele zile, acțiunile…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au fost șterse, vineri, de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va...

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters.''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca…

- Elon Musk s-a alaturat vineri campaniei #DeleteFacebook, ștergînd paginile oficiale ale celebrelor sale companii Tesla și SpaceX de pe rețeaua sociala, scrie The Guardian.Miliardarul a raspuns vineri dimineața la un tweet al cofondatorului Brian Acton, care îndemna oamenii sa își…

- Excentricul miliardar Elon Musk iese din nou la rampa, printr-un gest spectaculos contra mai vechiului sau adversar, Mark Zuckerberg. Pe fondul scandalului urias, soldat cu pierderi financiare pe masura pentru Facebook, Musk si-a sters conturile oficiale ale companiilor sale SpaceX si Tesla.

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ''Sterge pagina de Facebook…

- Celebrul patron Space X a decis vineri, in urma unor comentarii primite pe Twitter, sa stearga paginile de Facebook ale companiilor sale Space X si Tesla, dar si propriul profil de pe reteaua de socializare, alaturandu-se astfel miscarii #deletefacebook (iesi de pe facebook, n.r.).

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Facebook a anuntat cateva schimbari importante in ceea ce priveste aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, dupa scandalul Cambridge Analytica. La ce ar trebui sa se astepte utitizatorii si dezvoltatorii de aplicatii.

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook - aflata in centrul unei adevarate furtuni - ca vor sa arunce vina pe el, relateaza...

- Scandalul dintre ”Cambridge Analytica” și ”Facebook” a determinat numeroși utilizatori ai rețelei de socializare sa-și inchida conturile. Totuși, nu trebuie sa iei aceasta masura drastica pentru a-ți proteja datele, intrucat poți opta pentru cateva trucuri ce te pot ajuta sa ai grija de informațiile…

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Jim Carrey a revenit in atentia publicului datorita noului sau proiect artistic. Actorul s-a apucat de desenat si impartaseste cu fanii din mediul online operele sale de arta menite sa ironizeze diverse personalitati. Cel mai recent este al fondatorului Facebook, care este implicat intr-un scandal de…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile implicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Acuzat in scandalul Cambridge Analytica, cercetatorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri ca nu a actionat ilegal, spunand despre firma britanica si despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, ca vor sa il discrediteze, informeaza AFP. "Noi consideram ca faceam un lucru perfect normal", a spus…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Facebook a inchis pagina oficiala a gruparii Britain First (extrema dreapta), dar si paginile liderilor acesteia, din cauza ca incalca normele grupului, scrie The Associated Press conform News.ro . Gruparea a devenit cunoscuta in intreaga lume in noiembrie, cand presedintele american Donald Trump a…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Acest model a fost lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune Nokia 8110 pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism de tip slider, dar ceva mai rotunjit la conturi si cu o culoare noua, numita de producator “galben banana”.…

- Celebrul telefon al anilor ’90 Nokia 8110 a fost relansat intr-o noua forma la Mobile World Congress 2018. Finlandezii de la HMD Global, care deţin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o nouă versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia în 1996 şi devenit celebru…

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- Celebrul actor Jim Carrey și-a inchis contul de Facebook și-a vandut acțiunile la aceasta companie in semn de revolta și protest dupa ce pe rețeaua de socializare au fost promovate știri...

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Dupa ce indicele industrial Dow Jones a scazut la inceputul saptamanii cu 1.175 de puncte, iar joi cu inca 1.033 de puncte, ajungand la o scadere totala de aproximativ 10%, cea mai mare scadere saptamanala de dupa criza, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut 93 de miliarde de dolari din…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Pasionații de explorarea Cosmosului au stat ca pe ace miercuriUltima lansare in spațiu coordonata de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a fost incununata de succes. Uimitor este ca racheta avea la bord o „incarcatura” neobișnuita: un automobil Tesla din 2008, „condus” de manechinul numit Starman.…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- "Garantat sa anime orice petrecere" a fost sloganul utilizat de Musk pentru aceasta operatiune de promovare, care a strans 10 milioane de dolari destinati societatii The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza. In data de 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.

- In timp ce mai multi millennials si-au cheltuit banii in 2017 pe aplicatii de tipul Tinder si au postat „selfie-uri” pe social media, din ce in ce mai multi tineri incep sa investeasca la bursa pentru a-si asigura securitate financiara in viitor. Vestea proasta este ca in 2017 nu pare ca s-au…