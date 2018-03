Stiri pe aceeasi tema

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters.''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca…

- Elon Musk s-a alaturat vineri campaniei #DeleteFacebook, ștergînd paginile oficiale ale celebrelor sale companii Tesla și SpaceX de pe rețeaua sociala, scrie The Guardian.Miliardarul a raspuns vineri dimineața la un tweet al cofondatorului Brian Acton, care îndemna oamenii sa își…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ''Sterge pagina de Facebook…

- Celebrul patron Space X a decis vineri, in urma unor comentarii primite pe Twitter, sa stearga paginile de Facebook ale companiilor sale Space X si Tesla, dar si propriul profil de pe reteaua de socializare, alaturandu-se astfel miscarii #deletefacebook (iesi de pe facebook, n.r.).

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Don Flanagan, jucator de rugby la Batley, West Yorkshire, Marea Britanie, a trimis același mesaj tuturor femeilor in același timp: "Fetelor, fiți atente, nu puteam sa trimit un text pentru fiecare, așadar ce faceți in seara asta?". A trimis o poza facuta in cabina de proba catre iubitului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- Presedintele Donald Trump a anuntat, marti, ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa, citate de...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Avem nevoie de reforma in sanatate. Astazi am primit un mesaj…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). "Avem nevoie de reforma in sanatate. Astazi am primit un…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AGERPRES . “Avem nevoie de reforma in sanatate.…

- Robotul Sophia vine la Bucuresti in luna mai, pe data de 11. Acesta este primul robot din lume care a primit cetatenia unui stat . Potrivit site-ului oficial al evenimentului Brand Minds, care se va desfasura la Sala Palatului, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta…

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, a transmis pe Twitter ca a fost retinut joi de politie, la scurt timp dupa ce seful campaniei sale, Leonid Volkov, a anuntat ca la randul sau a fost retinut, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Compania The Boring Company a primit din partea Departamentului pentru transportul in comun al Washingtonului permisiunea de a demara ambitiosul proiect al unei autostrazi subterane. Firma miliardarului...

- Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, a transmis un mesaj superb Simonei Halep, prin intermediul paginii de Twitter a lui Darren Cahill. Darren Cahill a postat ieri pe Twitter un mesaj in care il felicita pe Roger Federer pentru recordul de cel mai in varsta lider ATP din istorie (vezi…

- Darren Cahil, antrenorul Simonei Halep, l-a felicitat pe Roger Federer (36 de ani) pentru cariera și pentru șansa de a deveni cel mai in varsta lider ATP din istorie. Roger Federer joaca astazi, in jurul orei 20:30, impotriva lui Robin Haase in sferturile de finala de la Rotterdam, iar o eventuala…

- Actorul Reg E. Cathey a murit la varsta de 59 de ani. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes in serialul „House of Cards”. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare…

- Activistul ecologist Kavous Seyed-Emami, arestat pe 24 ianuarie in Iran, a decedat in inchisoare, a anuntat sambata fiul sau printru-n mesaj in reteaua Twitter, citat de Reuters. Potrivit muzicianului iranian Raam Emami, mama sa a fost informata vineri despre decesul lui Seyed-Emami, director al Fundatiei…

- Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cantat o melodie compusa in memoria Regelui Mihai I, trecut in nefiinta anul trecut, in decembrie. La scurt timp, Familia Regala i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa Margareta vrea sa-l cunoasca pe sotul Gabrielei Cristea.

- Jurnalistul Bilal Abdul Kareem a postat pe Twitter un mesaj video din Siria in care transmite cateva cuvinte pentru cetațenii ruși, in special pentru familia pilotului Roman Filipov – al carui avion ​Su-25 a fost doborat in Siria pe 3 februarie. Jurnalistul face apel la toți prietenii victimelor razboiului,…

- Laura Cosoi a aflat ca este insarcinata, iar de atunci parca viata i s-a schimbat! Este nau vesela, lumea parca e numai a ei... Ce mai, o femeie fericita! Laura Cosoi urmeaza sa aduca pe lume o fetita! A facut si un mare anunt!

- Simona Halep are suporteri in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce i-a adus numai cuvinte de lauda in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe romanca și dupa infrangerea din finala de la Australian Open. „Vor mai fi multe finale, fata! Tu doar continua sa-ti…

- Simona Halep are suporteri de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce i-a adus numai cuvinte de lauda in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe romanca și dupa infrangerea din finala de la Australian Open, scor 6-7, 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki.Citește…

- Simona Halep are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). SIMONA HALEP a…

- Neamțul Boris Becker, de șase ori caștigator de turnee de Grand Slam, continua sa o susțina pe Simona Halep dupa finala Australian Open. Becker a postat pe Twitter un mesaj de incurajare pentru Halep, la cateva zile dupa ce Simona a pierdut finala Austrlian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu daneza Caroline…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a primit, luni, la Parlament, un buchet de trandafiri rosii de la reprezentantele Organizatiei Femeilor Social Democrate, carora le-a multumit ca i-au dat "curaj si incredere". La iesirea din plenul Parlamentului, Viorica Dancila s-a intalnit cu mai multe…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, dar modul în care a luptat a impresionat o lume întreaga. Compania Wilson, unul dintre cele mai importante branduri din tenis, a postat pe Twitter un mesaj de susținere pentru Simona Halep dupa finala pierduta la Australian Open.…

- Peste 1.000 de euro, atat au fost nevoiti sa plateasca patru studenti japonezi care au servit trei fripturi si peste prajit intr-un restaurant italian din apropierea pietei San Marco din Venetia, scrie luni cnewsmatin.fr. Indignati de valoarea exorbitanta a notei de plata, studentii la…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj postat miercuri seara pe pagina sa de socializare, ca desi nu a facut nici macar un minim efort pentru a-si intelege greselile, coalitia PSD-ALDE a primit o a treia sansa in privinta guvernarii. "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor…

- Denisa Raducu s-a stins din viata la numai 27 de ani, din cauza cancerului. In ultima vreme cantareata slabise foarte mult, era piele si os, ajungand sa cantareasca 23 de kilograme. Artista a lasat in urma o familie zdrobita de durere si mii de fani care tanjesc dupa creatiile ei muzicale. A

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Talentul Alinei Eremia a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Mexic. Thalia, celebra cantareata de muzica latino, a postat astazi pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa “Equivocada”, pe care aceasta a cantat-o.

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- FCSB ar putea in aceasta iarna sa-l piarda pe Harlem Gnohere (29 de ani), golgeterul echipei cu 12 reușite in Liga 1. Jurnalistul belgian Sacha Tavolieri, un apropiat al lui Gnohere, anunța pe pagina sa de Twitter ca atacantul francez are o oferta concreta din Turcia. Numele clubului n-a fost dezvaluit,…

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Alexandra Dinu, prima sotie a lui Adrian Mutu, și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, barbatul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere. Miercuri Alexandra Dinu si-a aniversat ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a facut o declaratie de dragoste…

- Politia germana a cerut procurorilor sa demareze o ancheta asupra unui reprezentant al partidului de extrema dreapta AfD pentru acuzatia de instigare la ura, dupa ce aceasta a criticat fortele de politie pentru un tweet in limba araba pentru a „fi pe placul acelor hoarde de musulmani, barbari si violatori”.

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- Anul 2018 se anunta a fi unul de pomina pentru descoperirile spatiale, mai multe tari urmand sa trimita misiuni catre Luna, catre alte planete din Sistemul Solar, dar si catre Soare. In plus, unele nave deja lansate vor ajunge langa asteroizii catre care au pornit cu ani in urma. NASA lanseaza…

- "Iti multumesc pentru 4 ani minunati, Adidas si o imbratisare speciala pentru Claus Marten. E o zi putin trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul. La multi ani tuturor si noroc in 2018", a scris Simona Halep, pe Twitter.Simona Halep s-a despartit de Adidas,…

- Despartirea dintre Maria Constantin si Marcel Toader a socat showbiz-ul romanesc. Mereu impreuna, cu zambetul pe buze, cei doi nu tradau adevaratele probleme ale cuplului. Insa lucrurile au evoluat in cel mai urat mod. Rufe spalate la televizor, acuzații grave și zvonuri peste zvonuri.

- La Betleem, orașul nașterii lui Isus Hristos, Craciunul este cea mai importanta zi din an. Mii de pelerini creștini aleg sa-și petreaca acolo Sarbatorile, insa de aceasta data au fost mai puțini ca de obicei.

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…