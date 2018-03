Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul patron Space X a decis vineri, in urma unor comentarii primite pe Twitter, sa stearga paginile de Facebook ale companiilor sale Space X si Tesla, dar si propriul profil de pe reteaua de socializare, alaturandu-se astfel miscarii #deletefacebook (iesi de pe facebook, n.r.).

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg. Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte.

- Facebook a inchis pagina oficiala a gruparii Britain First (extrema dreapta), dar si paginile liderilor acesteia, din cauza ca incalca normele grupului, scrie The Associated Press conform News.ro . Gruparea a devenit cunoscuta in intreaga lume in noiembrie, cand presedintele american Donald Trump a…

- Bazele de pe Luna și Marte vor ajuta la pastrarea civilizației umane in eventualitatea declanțarii celui de-Al Treilea Razboi Mondial, a declarat antreprenorul Elon Musk in cadrul conferinței SXSW (South by South West), care a avut loc in Austin, Texas. Miliardarul american, fondator al companiei aerospațiale…

- Accident rutier in Alexandria/ Trei victime, intre care si un copil, au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in dupa amiaza zilei de sambata, 10 martie, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor Libertatii cu Fratii…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Apa acumulata pe carosabil a inchis DJ503 Draganesti Vlasca-Botoroaga in Eveniment / Din cauza apei acumulate pe carosabil, in urma topirii zapezii, a fost inchisa circulația rutiera pe DJ503 Draganești-Vlașca – Botoroaga, informeaza reprezentantii IPJ Teleorman. Conducatorii auto care se…

- Portiuni de drum si gospodarii inundate la Draganesti Vlasca in Eveniment / Circulatia pe DE70, pe raza localitatii Draganesti Vlasca, se desfasoara cu dificultate pe o portiune de aproximativ 100 m, apa acumulata pe carosabil avand adancimea de circa 15 cm, potrivit purtatorului de cuvant…

- Accident rutier la intrarea in municipiul Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti, iar in urma evenimentului rutier doua persoane au ajuns la spital.…

- Emailul ramane unul dintre mediile preferate de hackeri, iar 80% din malware-ul trimis pe mail este atasat la mesaje sub forma de fisiere Office, PDF sau arhive. De asemenea, hackerii folosesc tot mai mult informatiile partajate de utilizatori pe retelele sociale, precum Facebook si Twitter, pentru…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Trenuri anulate pe mai multe rute din Teleorman in Eveniment / Trenurile circula in condiții de iarna, iar in prima jumatate a zilei de luni, 26 februarie 2018, nu erau linii inchise sau trenuri blocate, porivit CFR Calatori. Totodata, pentru evitarea unor situații nedorite și pentru eliberarea…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge . Ideea inițiala a fost enunțata de catre Danny Hillis, care a prezentat…

- Politistii au confiscat o arma cu aer comprimat, detinuta ilegal de un videlean in Eveniment / Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat si executat marti, 20 februarie, o actiune pe linia respectarii prevederilor art. 342 din Codul Penal, privind regimul armelor…

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza, pe Facebook, un nou atac acid la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca și-a cumparat sprijinul politic pentru a fi reconfirmat la Congresul din martie.

- Accident rutier cu victime, la Tarnava; O masina s-a izbit de un copac in Eveniment / O masina s-a izbit de un copac pe DJ 503, pe raza localitatii Botoroaga, sat Tarnava, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Accidentul a avut loc in seara zilei de duminica,…

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume, scrie digi24.ro.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca îsi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul curent, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare.

- Acesta a fost plasat in spatiu pe o traiectorie care il va aduce in apropierea orbitei planetei Marte. Sistemul audio al masinii ruleaza melodia Space Oddity a artistului – in traducere “O ciudatenie spatiala”. Insusi Musk a spus inainte de misiune ca este o sansa destul…

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, produsa de SpaceX, s-a inaltat marti in spatiu de pe aceeasi rampa de lansare din Florida de unde au inceput misiunile spre Luna, evenimentul reprezentand un pas important pentru compania privata de rachete detinuta de antreprenorul miliardar Elon Musk,…

- In doar patru zile Elon Musk a vandut aruncatoare de flacari – flametrowers - in valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursa de venit neobisnuita pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology. Miercuri seara, Elon Musk a declarat ca a vandut 20.000 de aruncatoare…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett. Software-ul, numit Anti-Semitism Cyber Monitoring…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Pompierii teleormaneni au salvat locuinta unei batrane din Vitanesti in Eveniment / Jarul cazut dintr-o soba ar fi putut duce la o tragedie, daca pompierii teleormaneni n-ar fi intervenit, prompt, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei batrane de 78 de ani, din localitatea Vitanesti.…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, cu rafale de pana la 140 km/h, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii "Dreamers", este "probabil mort", informeaza duminica AFP. "DACA este…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, invita jucatorii sa se întoarca în periculoasele ținuturi ale Lordranului în DARK SOULSÔ: REMASTERED, ce va fi lansat pe 25 mai 2018 pentru Nintendo SwitchÔ, PlayStationÒ4, Xbox…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- ,,Un spectacol despre nevoia prezentei celuilalt intr-o lume in care totul devine din ce in ce mai virtual. Protagonistii nu mai au nevoie de prezentari, sunt doi mari maestri - MAIA MORGENSTERN & MARIUS BODOCHI - intr-o versiune contemporana French style a "Legaturilor primejdioase" marca Eric-Emmanuel…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…