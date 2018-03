Stiri pe aceeasi tema

- Excentricul miliardar Elon Musk iese din nou la rampa, printr-un gest spectaculos contra mai vechiului sau adversar, Mark Zuckerberg. Pe fondul scandalului urias, soldat cu pierderi financiare pe masura pentru Facebook, Musk si-a sters conturile oficiale ale companiilor sale SpaceX si Tesla.

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ''Sterge pagina de Facebook…

- Celebrul patron Space X a decis vineri, in urma unor comentarii primite pe Twitter, sa stearga paginile de Facebook ale companiilor sale Space X si Tesla, dar si propriul profil de pe reteaua de socializare, alaturandu-se astfel miscarii #deletefacebook (iesi de pe facebook, n.r.).

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, care a lucrat si pentru campania electorala a lui Donald Trump, ar fi primit materiale de la hackeri israelieni care aveau acces la conturile private de email a doi politicieni care acum sunt sefi de stat, conform unor declaratii ale martorilor pentru The Guardian.

- Facebook a fost data in judecata dupa scandalul Cambridge Analytica de catre un utilizator furios in privința scurgerii de date, scrie Bloomberg . Reamintim, firma de consultanța politica Cambridge Analytica a accesat fara consimțamant datele e peste 50 de milioane de americani și a lucrat pentru campania…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Socati dupa ce Cambridge Analitica, o firma de comunicare strategica, a folosit fara consimtamant datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a elabora un soft de influentare a alegerilor, internautii au inceput o miscare de suprimare a conturilor lor pe gigantul social media. Brian Acton,…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile. ”Este…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- O comisia parlamentara britanica a cerut marti sefului Facebook, Mark Zuckerberg, sa se prezinte in fata sa pentru a raspunde la acuzatiile de deturnare de date personale ale utilizatorilor sai, apreciind ca explicatiile oficiale oferite de reteaua sociala au fost "inselatoare", scrie AFP.

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte.

- Bazele de pe Luna și Marte vor ajuta la pastrarea civilizației umane in eventualitatea declanțarii celui de-Al Treilea Razboi Mondial, a declarat antreprenorul Elon Musk in cadrul conferinței SXSW (South by South West), care a avut loc in Austin, Texas. Miliardarul american, fondator al companiei aerospațiale…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte. La inceputul lunii februarie, SpaceX a lansat cu succes Falcon Heavy, cea mai…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare, scrie

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- Recent, racheta Falcon Heavy a SpaceX, cea mai puternica racheta din istorie, a fost trimisa in spatiu, iar ca incarcatura a fost chiar masina personala a CEO-ului SpaceX, Elon Musk, un Tesla Roadster si un manechin imbracat in constumul...

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume, scrie digi24.ro.

- Așa-numitul Ceas Atomic Deep Space (DSAC) este cel mai mic, cel mai precis și mai rezistent la deplasarea in spațiul cosmic decat orice ceas facut vreodata. Conform unei declaratii a NASA, se asteapta ca acesta sa nu piarda mai mult de 2 nanosecunde pe parcursul unei zile. Primul DSAC va face…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Dincolo de evolutia lui SpaceX si faptul ca Tesla rezolva criza de energie din Africa de Sud, nu totul e roz cu businessul lui Elon Musk. Aflati pentru inceput ca Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Ce se va intampla cu Tesla Roadster-ul lui Elon Musk trimis in spatiu pe post de incarcatura pentru a testa puterea rachetei Falcon Heavy aflata la prima misiune? Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt A post shared by Elon Musk (@elonmusk)…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Pasionații de explorarea Cosmosului au stat ca pe ace miercuriUltima lansare in spațiu coordonata de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a fost incununata de succes. Uimitor este ca racheta avea la bord o „incarcatura” neobișnuita: un automobil Tesla din 2008, „condus” de manechinul numit Starman.…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Primul vehicul electric de masa de pe piata produs de Tesla, Modelul 3 ajunge in showroom-urile companiei, iar primele recenzii, din partea celor mai norocosi care au primit deja autovehiculul, sunt pozitive, scrie Business Insider. Chad Hurin, un utilizator al Modelului 3, a declarat pentru…

- In doar patru zile Elon Musk a vandut aruncatoare de flacari – flametrowers - in valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursa de venit neobisnuita pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology. Miercuri seara, Elon Musk a declarat ca a vandut 20.000 de aruncatoare…

- "Garantat sa anime orice petrecere" a fost sloganul utilizat de Musk pentru aceasta operatiune de promovare, care a strans 10 milioane de dolari destinati societatii The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza. In data de 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi…

- Horoscop Știți cum lucreaza o buna parte din Tesla și SpaceX? Non-stop, fara program de lucru, anumite echipe au hotarat sa aiba doar o singura zi libera pe… luna. Au venit tot felul de inspectori federali de la protecția muncii, sa ancheteze și sa-și bage nasul, dar muncitorii, in frunte cu șefii de…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Mark Zuckerberg anunța modificari importante pentru Facebook: se schimba modul in care utilizatorii vor vedea postarile, iar gigantul va pune mai mult accent pe postarile care ne conecteaza cu alți prieteni. Nu vor mai avea prioritate postarile companiilor, brandurilor sau ale mass-media, a mai anunțat…

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.