Elon Musk a prezentat nava spațială care va duce oameni până pe Marte și înapoi Elon Musk a prezentat sambata proiectul unei nave spațiale SpaceX capabile sa duca un echipaj uman pe Luna, Marte sau oriunde in sistemul solar și sa revina apoi pe Pamant, cu aterizare perpendiculara. Nava urmeaza sa decoleze prima data intr-un test fara echipaj uman. Intr-o prezentare live facuta la facilitațile SpaceX din sudul Texasului, Musk a spus ca nava spațiala este așteptata sa decoleze pentru prima data intr-o luna sau doua și sa atinga o altitudinea de 20 de kilometri inainte de a reveni pe Pamant, informeaza nzherald.co.nz. Este esențial pentru viabilitatea calatoriilor in spațiu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

