- Imaginile au fost postate pe Twitter de catre Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, care a dezvaluit o etapa indermediara in procesul de dezvoltare a rachetei ce va calatori spre Luna in 2022 și spre Marte in 2023 si 2024. VEZI ȘI COD VIOLET. Director ANM: Trebuie luat in seama - video…

- Prototipul vehiculului spațial SpaceX, denumit “Starship”, ar putea fi pregatit sa faca prima scurta excursie in spațiu peste cateva saptamani, a spus fondatorul companiei și CEO-ul Elon Musk in weekend. Peste 4 saptamani, ceea ce inseamna, probabil, 8 saptamani, din cauza unor…

- Elon Musk incearca prin intermediul companiilor sale Tesla, SpaceX si Boring Company sa imbunatateasca viata oamenilor, insa unul dintre visele sale mai vechi este sa mearga pe planeta Marte. Acesta a dezvaluit intr-un interviu pentru Axios ca ar putea pleca de pe Pamant in viitorul apropiat si ca s-ar…

- ”Urmatorul pas pentru Boring Company Loop este sa aiba un debit mare la viteza ridicata”, a scris antreprenorul pe Twitter. The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 19 decembrie 2018 Elon Musk a precizat…

- Elon Musk a schimbat denumirea rachetei cu care planuieste sa trimita oameni pe Marte. Uriasa racheta, reutilizabila, BFR (Big Falcon Rocket) va fi redenumita Starship.„Redenumim BFR in Starship”, a anuntat Musk pe Twitter la inceputul saptamanii.

- Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a anuntat ca modulul-habitaclu al urmatoarei rachete produse de aceasta companie americana, care va survola Luna si va ajunge apoi, probabil, pe planeta Marte, se va numi in cele din urma "Starship", informeaza AFP. "Schimbam denumirea 'BFR' in 'Starship'",…

- Tesla Roadster, mașina lansata in spațiu de compania SpaceX a lui Elon Musk, intr-o "calatorie nesfarșita pe langa Marte", a ajuns in cel mai indepartat punct fața de Soare, inainte sa se intoarca inapoi pe orbita.

- Masina Tesla, lansata de SpaceX in urma cu noua luni, a trecut de orbita planetei Marte.In ultimele noua luni, masina Tesla lansata de Elon Musk in spatiu a strabatut multi kilometri. In prezent vehiculul a trecut de orbita lui Marte. Masina Tesla si manechinul aflat la bordul sau au…