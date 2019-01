Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, va fi audiat, miercuri, la Bruxelles, de membrii Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (FEMM) si cei ai Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European cu privire la politicile sociale…

- Anunțul a fost facut de ministrul sanatații la Bruxelles, cu ocazia audierilor in fața Comisiei de mediu, sanatate publica și siguranța alimentara a Parlamentului European. In cursul zilei de ieri, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a prezentat in fața Comisiei de mediu, sanatate publica și siguranța…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatații a prezentat prioritațile Romaniei in cadrul Comisiei pentru mediu, sanatate publica și siguranța alimentara (ENVI) din Parlamentul European, in contextul deținerii Președinției Consiliului UE.“Așa cum este tradiția, fiecare ministru este invitat de catre…

- "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: «Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?» Nu o data am analizat ce avem de facut atunci…

- Daca ar fi avut ridicate la Bruxelles necesarele antene profesioniste de detectare a semnalelor timpurii de criza, ai nostri ar fi inteles din timp semnificatia exacta a jocurilor care s-au deschis pe plan european, toate fiind preludiul marii confruntari politice ce urmeaza in pregatirea europarlamentarelor…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut marti, la Bruxelles, intrevederi cu secretarul general al Consiliului UE si cel al Parlamentului European (PE), Jeppe Tranholm-Mikkelsen si Klaus Welle, si cu presedintele Comisiei buget din PE, Jean Arthuis, fiind discutat contextul…

- O delegatie de europarlamentari, condusa de eurodeputatul Ioan Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European, formata din Sandra Kalniete, vicepresedinta a Grupului PPE, Victor Bostinaru, vicepresedinte al Grupului S&D si Roberts Zile, vicepresedinte al Grupului ECR, a avut joi, 22 noiembrie,…

- „Ieri, am avut o intalnire cu domnul Tariceanu in Bucureși. Am convenit ca singura cale pentru garantarea statului de drept in Romania este implementarea completa și necondiționata a tuturor recomandarilor Comisiei de la Veneția. Aceasta inseamna ca toate cele trei parți aflate in discuție - reforma…