Ellie White, victima bullying-ului! Cum a fost agresata artista in mediul online! “Multi se simt razboinici in spatele tastaturii si hartuiesc alte persoane prin comentarii sau remarci rautacioase. Ca persoana publica am avut de-a face mereu cu aceasta forma de agresiune, venita din partea unor persoane care isi revarsa frustrarile in mediul online si imi scriu lucruri rautacioase. De la amenintari la jigniri, le-am vazut si citit pe toate. Mi-au spus ba ca nu-mi sta bine parul sau ca anumite haine nu-mi vin bine, ca am picioarele prea scurte, sanii prea mari, sanii prea mici, ca am riduri, ca…