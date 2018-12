Ellie White va avea un Craciun BIO. Brad in ghiveci si meniu cu mancare de la ferme Mai exact, va decora un brad in ghiveci, pe care il va planta apoi in sol, in gradina casei, iar pe masa de sarbatori vor fi asezate preparate sanatoase, din alimente cumparate de la ferme bio. View this post on Instagram Although for ten years straight we had a plastic Christmas tree, this year we decided to go for a natural one.. And so, last night we went to Mera’s Green to search for a beautiful tree.. You can find them in the parking lot of #metrobaneasa in Bucharest.. A post shared by Ellie White (@elliewhitemusic)…