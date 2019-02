Ellie White nu mai arunca 100 kg de plastic la gunoi de cand a ales sa faca asta! Ellie White nu mai arunca 100 kg de plastic la gunoi de cand a ales sa faca asta! Artista a observat cat de mult plastic consuma prin sticlele si bidoanele cu apa pe care le cumpara zi de zi, asa ca si-a instalat un sistem performant de purificare al apei, conectat la robinetul din bucatarie. A reusit astfel sa reduca consumul de plastic cu 100 de kilograme in doar 6 luni si ofera familiei sale apa purificata zi de zi! “Suntem o familie numeroasa, asa ca este normal sa bem multa apa. La fiecare final de saptamana constatam ca erau zeci de bidoane si sticle de plastic goale in casa noastra, care… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

