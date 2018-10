Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare campioana la inot Camelia Potec a vorbit despre rolul de mamica, la o luna dupa ce a nascut. Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara la inceputul lunii septembrie a acestui an . Fosta mare campioana la inot a adus pe lume o fetița care a primit numele Caelia Ioana . La o luna dupa…

- Giulia Anghelescu Huidu se considera o norocoasa. Mama a doi copii, o fata și un baiat, artista are un soț pe care se poate baza oricand! Cum se descurca cei doi cu copiii și care sunt dovezile lor de iubire in cuplu, ne povestește chiar Giulia, pentru Perfecte.ro. O adevarata Badassmom.

- Vestea ca fostul principe Nicolae se va casatori cu Alina Binder i-a luat pe toți prin surprindere, în plin scandal pentru custodia Coroanei Regale. Nepotul regelui Mihai și logodnica lui au fixat nunta pentru 30 septembrie 2018, dupa 3 ani de relație.

- Marius Pieleanu susține ca decizia lui Crin Antonescu, de a depune candidatura pentru alegerile europarlamentare, ar putea fi doar "un prim pas" care anunța și o implicare in viața reala a Partidului Național Liberal. "Este singurul politician cu carisma" "Eu, nu am decat sa ma bucur.…

- Fiecare dintre noi a suferit in viata o nedreptate sau a interpretat o situatie de viata in acest mod. Nedreptatea este un sentiment care poate afecta mental, emotional si fizic o persoana. Daca cel in cauza nu constientizeaza ca trebuie sa depaseasca aceasta emotie negativa, va dezvolta un program…

- Actrița Andreea Perju este mai mereu in priza . Pe langa faptul ca e mama a doua fetițe pline de energie, Andreea iși gasește timp și pentru job, dar și pentru restaurantul pe care il deține. De unde are atatea reurse de energie și cum reușește sa se mențina in forma, ne povestește chiar ea, pentru…

- Ilinca Vandici, la Interviurile Libertatea LIVE, pentru a ne vorbi despre noile ei proiecte, despre „Bravo, ai stil”, emisiune care i-a cucerit inima inca de la prima apariție și despre rolul de femeie maritata. La un an de cand a devenit mama, Ilinca Vandici vine la „Interviurile Libertatea” pentru…