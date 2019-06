Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua colaborari de succes alaturi de Ioana Ignat și o piesa alaturi de Amna, Edward Sanda revine cu un nou single – ”Nimeni ca noi”. “Nimeni ca noi este o piesa ce-ți da o stare de bine, un vibe pozitiv, iar versurile vorbesc despre acea iubire tinereasca, jucausa, cand totul e frumos și nimic...…

- Angeles lanseaza „Iubire sau blestem”, o melodie cu un sound care te poarta de la funk la dance și care vorbește despre speranța in iubire. Este posibil sa gasești pe cineva exact așa cum iți dorești? Raspunsul il da Angeles in noua sa piesa. Angeles a povestit: „Textul piesei „Iubire sau blestem” este…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- Piesa face parte de pe albumul “Despre demoni si iertare”, iar “Imi cer iertare” aduce cu ea un cumul de sentimente intense si o sinceritate debordanta. Noul album dezvaluie si logo-ul Lorei – o imagine ravasitoare inspirata de un simbol pe care Lora il desena inca de mica. Aripile reprezinta imaginatia,…

- Carla’s Dreams revine cu o noua piesa de pe “Nocturn” care se numește “Te ascund in vise” și a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de BRFilms (George Secrieru și Roman Burlaca). “Aceasta este o piesa adresata memoriei mele mediocre, slabe. Care a furat o parte…

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…