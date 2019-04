Ellie Goulding lanseaza videoclipul piesei „Sixteen” Ellie Goulding reflecteaza la anii adolescentei in noul videoclip. „Sixteen” este despre toate momentele glorioase din una dintre cele mai frumoase perioade din viata. Putin nostalgica, putin visatoare, videoclipul o aduce pe Ellie intr-un cadru vintage, intr-o masina alaturi de cea mai buna prietena, rememorand vremurile cand erau adolescente. Clipul este regizat de catre Tim Mattia si pune accentul pe o prietenie adolescentina si toate activitatile pe care le faceam atunci; toate punctand nebunia varstei. Anterior, Ellie a lansat un lyric video in care celebra parte dintre fanii ei adolescenti.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ellie Goulding este de neoprit – artista iși bucura fanii cu lansarea unui nou material, „Sixteen”, scris chiar de ea, in colaborare cu Raye și FRED (George Ezra, Clean Bandit). Noul single este o mostra pura de nostalgie, dedicata și imparașita fanilor lui Ellie, care ii va purta pe aceștia in timp…

- Emeli Sande lanseaza un material video puternic, potrivit piesei „Sparrow”, filmat in New York, regizat de Sarah McColgan (H.E.R, Charli XCX, Miguel, Sean Paul) și editat de Ernie Gilber. Videoclipul piesei „Sparrow” reda o frumoasa calatorie metaforica, ce exploateaza teme precum puterea, mișcarea…

- Superstarul Post Malone curma așteptarea fanilor și lanseaza videoclipul hit-ului „Wow”, material care intrece orice speranta și prezinta radiografia vieții de succes a rockstar-ului, prin alaturarea catorva secvențe ce compun o poveste din evenimentele la care artistul a luat parte de curand. Videoclipul…

- Videoclipul melodiei „Girls Like You” cantata de Maroon 5 cu Cardi B, in care apar vedete ca Jennifer Lopez, Ellen DeGeneres si Gal Gadot, a inregistrat peste 2 miliarde de vizualizari in mai putin de zece luni de la lansare.

- Rapper-ul 2 Chainz si superstarul Ariana Grande colaboreaza din nou si lanseaza piesa „Rule The World”, un material care se bucura si de un videoclip inedit, regizat de catre Sebastian Sdaigui. Cea mai recenta piesa lansata de catre Ariana si 2 Chainz este cunoscutul remix al single-ului „7 Rings”.…

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- Ellie Goulding, artista si compozitoarea premiata cu disc de platina, lanseaza „Flux”, o piesa sensibila, care vine insotita de un material video pe masura asteptarilor. Goulding se asociaza din nou cu producatorul Joe Kearns in vederea lansarii piesei „Flux”, care o surprinde pe artista intr-o ipostaza…

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…