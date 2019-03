Ellie Goulding lanseaza piesa & videoclipul „Flux” Ellie Goulding, artista si compozitoarea premiata cu disc de platina, lanseaza „Flux”, o piesa sensibila, care vine insotita de un material video pe masura asteptarilor. Goulding se asociaza din nou cu producatorul Joe Kearns in vederea lansarii piesei „Flux”, care o surprinde pe artista intr-o ipostaza nostalgica, ce ne duce cu gandul la inceputurile carierei sale. Acompaniata doar de pian si corzi, Ellie da frau liber vocii sale incredibil de puternice, intr-o initiativa cutremuratoare de a provoca si intensifica emotia ascultatorului. Videoclipul alb-negru ce insoteste „Flux” este regizat de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Bocelli si Ed Sheeran, pe care putem deja sa ii consideram prieteni apropiati, lanseaza clipul duetului emtionant, “Amo Soltanto Te”. Clipul surprinde dragostea inocenta si timpurie, traita in clip de cei 2 copii, care interpreteaza variantele tinere ale celor doi artisti, Bocelli si Ed Sheeran.…

- Cel mai nou cantec byron se numește “Noua” și va aparea pe viitorul album de studio al trupei. Videoclipul este realizat de Laszlo Demeter și va avea premiera azi, 22 februarie, la ora 19.00 pe canalul oficial de YouTube al formației. Piesa „Noua” este disponibila pentru download și streaming pe iTunes,…

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…

- Videoclipul pentru “Sin Ti” a fost filmat cu echipa NGM Creative (Bogdan Paun regizor și Alex Mureșan DoP) și produs de Loops Production. De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling pentru ținute, Sorin Stratulat (Beauty District) par și make-up Andra Manea (Make-up and Beauty Studio). Piesa a fost compusa…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- Pavel Stratan colaboreaza pentru prima oara cu Ioana Ignat și lanseaza piesa și videoclipul „Te sarut”, o poveste emoționanta ce poate fi intalnita cu ușurința in viața cotidiana. O coproducție Cat Music, MediaPro Music și Green Eye Music, piesa este compusa chiar de catre cei doi artiști și produsa…