- Actrița din „Juno”, Ellen Page, s-a casatorit. In varsta de 30 de ani, vedeta a facut acest pas in mare secret, alaturi de partenera sa de viața, dansatoarea Emma Portner, iar vestea a fost impartașita cu prietenii virtuali prin intermediul unei postari pe Instagram. Vedeta a distribuit o fotografie…

- Actrița Ellen Page s-a casatorit cu partenera sa, dansatoarea și coregrafa Emma Portner. Anunțul a fost facut chiar de cuplu, printr-o postare pe Instagram. Actrița Ellen Page, in varsta de 30 de ani, a postat pe contul sau o fotografie in care anunța ca s-a casatorit cu Emma Portner (22 de ani). In…

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Paris Hilton s-a logodit cu iubitul ei, actorul Chris Zylka și a anunțat acest lucru in a doua zi a noului an pe contul ei de Twitter. Moștenitoarea imperiului financiar Hilton a postat o fotografie surprinsa in momentul in care Zylka o cere in casatorie in timp ce se aflau pe partia de schi. Cei doi…

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing Spider-Man'', a cerut-o in casatorie pe mostenitoarea lantului de hoteluri in timpul vacantei de Anul Nou, petrecuta pe partiile de ski din Aspen, Colorado. Momentul a fost publicat pe Instagram, in…

- Andra a primit anul 2018 cu o noua schimbare de look. Indragita artista a postat o imagine pe pagina ei de Instagram unde apare in toiul petrecerii, inchinand un pahar de șampanie și fiind imbracata cu o haina argintie sclipitoare, scrie spynews.ro Desigur, schimbarea de look apare la nivelul parului,…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Adam Nemec se afla in vacanța in aceasta perioada alaturi de iubita sa Zuzana Kollarova, 24 de ani, cea care a fost Miss Univers Slovacia 2016. Atacantul a profitat de scurta vacanța primita din partea lui Vasile Miriuța și a cerut-o in casatorie pe frumoasa Zuzana. Viitoarea soție a lui Nemec a postat…

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…

- Gina Pistol este mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, insa, ca orice om, și frumoasa prezentatoare TV are perioade mai bune și perioade mai puțin bune. Surprinsa la un eveniment monden, am stat de vorba cu Ginuța , dupa cum ea insași se alinta, și am intrebat-o cum se imbarbateaza intr-o perioada…

- Ajunsa la 60 de ani, Maude Julien, a publicat cartea autobiografica ”Singura fata din lume”, care povestește abuzurile fizice și psihice la care a fost supusa timp de 18 ani de propriul tata. Louis Didier, pe care autoarea in catalogheaza drept nebun și alcoolic, a infiat o fetița de șase ani pe care…

- Lavinia Pirva a oferit amanunte in plus dupa ce s-a aflat ca s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior. Ea a vorbit despre nunta lor. Cantareața Lavinia Pirva s-a casatorit de curand, in mare secret, cu artistul Ștefan Banica Junior , cel cu care traiește o poveste de dragoste de mai mulți ani. Lavinia…

- Octavia Geamanu și Marian Ionescu sunt in culmea fericirii. Baiețelul lor, Andrei, tocmai a implinit 1 an de cand le infrumusețeaza viața și cu aceasta ocazie, conform tradițiilor populare, se sarbatorește taierea moțului. Un obicei foarte așteptat de toata lumea, dar mai ales de parinți, este tava…

- Insarcinata in 7 luni, Misty vorbeste despre povestea de dragoste alaturi de Keo, dar si despre aspecte care tin de nunta. S-au casatorit sau nu s-au casatorit in secret? Daca nu, cand urmeaza sa se casatoreasca si care este locul ales? Misty a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre toate…

- Artistul a anunțat ca mama lui, Sheila Farebrother, a murit luni dimineața, la varsta de 90 de ani, scrie antena3.ro. Citeste si Castiga intr-o zi cati altii pot face avea in cateva vieti: Cat primesc celebritatile in 24 de ore "Am vazut-o lunea trecuta și sunt șocat. Sa calatorești…

- Elton John trece printr-o drama cumplita. Artistul a pierdut cea mai importanta persoana din viata sa. Acesta a anuntat intr-un mesaj pe Instagram ca mama sa a incetat din viata. Artistul a declarat ca este in stare de soc dupa ce cea care i-a dat viata a murit.

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati.

- Selena Gomez a inceput sa planga pe scena, in timpul discursului de mulțumire pentru acordarea premiului „Femeia anului 2017”, acordat de catre Billboard. Cantareața in varsta de 25 de ani a dedicat acestui premiu prietenei sale, Francia Raisa, care a fost alaturi de ea pe scena, pentru ca „i-a salvat…

- Fosta partenera de viața a manelistului Nicolae Guța, Narcisa Guța, a decis sa-și faca imbunatațiri din bisturiu. Narcisa Guța, care de curand s-a facut bruneta , este fosta partenera de viața a cunoscutului cantareț de manele Nicolae Guța, impreuna cu care are un baiat. Narcisa Guța, care la un moment…

- In 1961, Janice Rude era studenta și lucra cu jumatate de norma la cantina facultații. Intr-o zi, in timp ce servea studenții, a observat un baiat care i s-a parut foarte frumos. Cand li s-au intalnit privirile, Janice s-a indragostit pe loc. Pe baiat il chema Prentiss Willson și din acea zi a inceput…

- Fotografiile postate de fiii dictatorului Robert Mugabe, fostul presedinte al Zimbabwe-ului, arata luxul in care traiau acestia, in contrast direct cu saracia si foametea din tara. Dupa 37 de ani la conducerea tarii, Robert Mugabe si-a dat demisia, insa imaginile postate de fiii sai pe Instagram arata…

- Este una dintre cele mai populare artiste și a devenit cunoscuta datorita rolurilor sale din filmele Disney. De curand chiar a declarat ca a imbrațișat o viața de femeie singura dupa ce s-a desparțit de ultimul sau iubit, luptatorul MMA Guilherme Vasconcelos. Cu toate acestea, artista și-a pus pe jar…

- Dupa 35 de ani de mariaj și cateva zvonuri deloc surprinzatoare legate de infidelitatea lui, liderul trupei U2 continua sa-i dedice balade rock „fetei cu ochi spanioli“ de care este indragostit inca din adolescenta. Superstarul și muza lui sfideaza legile nescrise din showbiz și se mentin printre cele…

- Daca pe Macaulay Culkin il știm și i-am vazut transformarea de-a lungul anilor, de la puștiul pradat de hoți la tanarul rebel din viața reala, despre cei doi talhari din celebrul film de comedie nu s-a mai vorbit la fel de mult. Au trecut 27 de ani de cand actorii Joe Pesci și Daniel Stern au interpretat…

- Chef Florin Dumitrescu este indragostit lulea de partenera sa de viața, de care a fost nedezlipit de la o gala mondena. Chef Florin Dumitrescu, care a slabit in ultima perioada de timp , este indragostit pana peste cap de partenera sa de viața, Cristina. Cei doi au impreuna doua fetițe minunate, Ava…

- Viata lui Anok Yai, o simpla studenta de 19 ani, s-a schimbat complet dupa ce a participat la festivitatile de la Universitatea Howard si i-a atras atentia unui fotograf. Acesta a publicat imaginea pe contul lui de Instagram, iar Anok a reusit sa cuereasca internetul cu frumusetea ei.

- Christopher Reeve, faimos pentru rolul principal din seria ”Superman”, a murit in 2004, la 52 de ani, dupa ce in 1995 a suferit un accident de calarie care l-a lasat paralizat de la gat in jos. Reeve a avut doi copii cu prima lui partenera, Gae Exton, insa cel de-al treilea copil, un baiat, ii seamana…

- Pentru acest weekend, Alice Tudor iți recomanda “Into The Wild”, filmul cu doua nominalizari la Oscar, un premiu si o nominalizare Globul de Aur. Este un film de aventuri cu o doza mare de drama in care o sa-i (re)vezi in rolurile principale pe Emile Hirsch, Vince Vaughn și Kristen Stewart. “Am revazut…

- A fost obligata sa se casatoreasca și a decis sa se razbune pe cel care îi devenise soț. În acest fel, femeia a omorât nu mai puțin de 15 persoane, însa din greșeala. Asiya Bibi este din Pakistan și s-a maritat în septembrie, însa fara sa-și doreasca acest…

- Au trecut șapte ani de cand chef Florin Dumitrescu și partenera lui de viața s-au vazut pentru prima data, insa puțini știu cum aratau aceștia la prima lor intalnire. Chef Florin Dumitrescu, care a dezvaluit ca exista un aliment caruia nu-i poate rezista , este indragostit pana peste cap de partenera…

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a vorbit la Digi Sport, la finalul meciului cu FCSB, despre situatia in care se afla echipa. Edilul spune ca jucatorii au salarii restante de doua luni, lucru care in opinia dansului nu ar trebui sa reprezinte o problema, avand in vedere ca anul trecut au fost…

- Catalin Straton, portarul lui ACS Poli Timisoara, a avut un discurs foarte curajos, dupa ce a incasat sapte goluri pe Arena Nationala. Suparat pe scorul de pe tabela de marcaj, fostul goalkeeper al Rapidului a fost sincer la interviul acordat dupa meci, si-a avertizat colegii…

- Pentru a pastra aparențele de lux și opulența pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori care nu au suficienți bani pentru a-și permite toate lucrurile scumpe alaturi de care se fotografiaza au gasit o soluție. Orice utilizator de pe Instagram, care a strans cateva mii de urmaritori, ii poate…

- Lucian Sanmartean, cunoscut ca unul dintre cei mai excentrici fotbalisti romani, a abordat, la randul sau, subiectul conflictului dintre Alibec si Dica, in urma caruia atacantul a fost exclus din lotul FCSB-ului. "Magicianul" a amintit un episod asemanator petrecut intre el si Galca. …

- Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, a spus, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Botosani, ca in cazul in care Adam Nemec va decide sa paraseasca gruparea din "Stefan cel Mare", in iarna sau la finalul contractului in vara, nu-l va scoate din echipa. Subiect…

- Brazilianul Eric de Oliveira, omul care a facut diferenta in favoarea campioanei la meciul cu Viitorul - CFR (1-0), dupa un gol de senzatie din lovitura libera, spune ca vrea sa ramana in istoria fotbalului autohton, dandu-l exemplu pe Suljeman Demollari, unul dintre cei mai buni straini care au…

- Tânara are doar 28 de ani, dar este deja miliardara si surprinde cu stilul de viata pe care îl are, scrie One.ro Originara din Malaezia, Chryseis Tan a reusit sa stârneasca interesul internautilor, care se declara fascinati de modul în care tânara traieste.…

- Se pare ca Lavinia Pirva vrea sa faca schimbari in ceea ce privește stilul vestimentar dupa ce s-a maritat cu Ștefan Banica Junior. Ștefan Banica Junior și Lavinia Pirva, cea care ii este partenera de viața de cațiva ani, s-au casatorit in secret in Bulgaria . De-a lungul timpului, despre povestea lor…

- In sezonul 6 X Factor, Miruna Popescu a facut parte, alaturi de Oscar, din trupa Apollo, reusind sa ajunga pana in galele LIVE. Asa cum era de asteptat, tanara a continuat sa se ocupe de muzica

- Intotdeauna m-a amuzat cat de ad litteram iau unii oameni tendințele. De parca ar fi litera de lege și daca ne abatem de la ele va veni, inevitabil, și pedeapsa. Text de Raluca Dumitra, Chief Content Editor We Are HR E adevarat ca e bine sa ai repere, sa știi intre ce parametri te desfașori, pentru…

- Simona Halep a explicat de ce a pierdut finala de la Beijing, a dezvaluit cum se imbraca la intalniri si pe cine viseaza sa cheme la nunta sa. Tenisemna nascuta in Constanta a devenit numarul 1 mondial dupa ce a invins-o pe Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Este prima tenismena…

- Sylvester Stallone a anunțat luni pe Instagram ca va regiza și va produce continuarea filmului despre box "Creed", in care va avea unul din rolurile principale alaturi de Michael B. Jordan, relateaza agenția de știri UPI. "Abia aștept sa regizez și sa produc Creed 2 anul viitor, in care…

- Accidentul de duminica, de la Urziceni, a lasat o tara intreaga incremenita. Un om a murit si alti 14 au fost raniti, dupa un carambol in care au fost implicate sase masini. O alta tragedie infioratoare s-a petrecut de curand. Sambata, o familie intreaga, mama, tata si copiii lor, au cazut…

- Fostul capitan al Naționalei și al Barcelonei vorbește despre clipele cumplite petrecute în închisoare și despre moartea tatalui sau. "Primele luni au fost. Începutul și apoi perioada dupa ce a murit tata. Altfel, ma obișnuisem. Singura mea preocupare era legata de cei…

- Marcel Toader, imagine de colecție alaturi de fiul lui, Maximilian. Fostul soț al Mariei Constantin a scris și un mesaj in dreptul fotografiei. Marcel Toader pare ca s-a obișnuit cu divorțul de Maria Constantin și iși vede in continuare de copii și nepoți. Afaceristul a postat pe contul de socializare…