Ellen DeGeneres si-a serbat ziua de nastere. Iata ce mari vedete au venit la party!

Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata casa lui Jennifer Aniston. Are cea mai spectaculoasa terasa din Hollywood? Jennifer Aniston locuieste intr-o vila superba situata in exclusivistul cartier Bel Air din Los Angeles. Actrita a investit milioane buna in aceasta locuinta care a fost prezentata in cateva fotografii incluse in revista…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Chrissy Teigen. “Chrissy Teigen, soția lui John Legend, gravida cu al doilea copil, ne arata cum poți face o salata fara sa ai nevoie de prea multe haine, ba chiar deloc in partea de sus a corpului. Ea este cunoscuta pentu firea sa dezinvolta, dar și…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- Cochete, simpatice, blanoase, dar foarte infometate, mai multe vulpi au fost vazute in utima vreme pe tronsonul de Transfagarașan deschis inca, circulației pe raza județului Argeș. Read More...

- La aproape patru decenii de la moartea actriței Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, „persoana de interes” in acest caz. Actrița Natalie Wood a murit in anul 1981 dupa ce s-a inecat, in timpul unei excursii cu vaporul, alaturi soțul ei Robert Wagner. Conform…

- Dieta cu castraveți asigura pierderea unui numar mare de kilograme intrun timp record. De acest lucru s-a convins și Jennifer Aniston, una dintre vedetele de la Hollywood care a fost pur și simplu fascinata de acest regim.

- Revista americana Vanity Fair l-a chemat pe James Franco la o ședința foto la care au mai participat alți 12 actori celebri de la Hollywood. Insa, la momentul publicarii revistei, imaginea actorului a fost scoasa de pe coperta. Reprezentanții Vanity Fair au anunțat ca fotografiile realizate de celebra Annie…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Polițiștii s-au prezentat de urgența la o adresa pentru a face o razie intr-o locuința, dar au avut parte de surpriza vieții lor! Descoperirea facuta intrece orice scenariu de la Hollywood!

- Nu incape nici un fel de indoiala ca Dragoș Savulescu și sotia sa traiesc o poveste desprinsa parca dintr-un film de la Hollywood. Cine s-ar fi gandit ca Angela Martini isi va visa alesul? Desi multi nu cred in legea atractiei, iata ca exista!

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- Gerard Butler, faimosul actor de la Hollywood, a declarat in urma unei provocari primite intr-o emisiune televizata ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie. Butler a jucat impreuna cu ambele actrițe

- Gerald Butler a declarat, într-o emisiune televizata, ca Jennifer Aniston saruta mai bine decât Angelina Jolie. Actorul scoțian a jucat în filme cu ambele staruri de la Hollywood.

- Nu ai cum sa nu te miri! Tu știai ca aceste vedete seamana atat de mult intre ele? Exista cateva celebritați ale Hollywood-ului care seamana ca doua picaturi de apa. Ar putea sa faca schimb, din cand in cand, atunci cand nu au chef sa se prezinte, de pilda, la filmari.

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur n-a fost lipsita de surprize ori… intalniri neașteptate! Duminica noapte, cele doua mari rivale de la Hollywood au dat nas in nas. Vorbim despre Angelina Jolie, care și-a facut apariția pe covorul roșu al Globurilor de Aur la brațul fiului ei, și despre Jennifer…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit contactmusic.com. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, scrie digi24.ro.

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion.

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit BBC.

- Membrii din Rezistenta Constanta au protestat pasnic si in zilele de Craciun. Ei au ajuns astfel la Ziua 329 de protest, inceput la Constanta la finele lui ianuarie. Una dintre manifestante, Maria Stela Mutalip, si-a serbat chiar ziua de nastere pe platoul din fata Prefecturii Constanta. Ea a implinit…

- Kim Kardashian în vârst de 37 de ani o preseaz pe Kylie Jennerde 20 de ani s îi anune primul ei copil cu Travis Scott. Totul cic este o manevr pentru ca evenimentul s nu pun în umbr apariia celui de al IIIlea copil pe care îl va avea Kim Kardashian. Zvonurile de la Hollywood...

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Daca vei ” scormoni” prin biografia unor oameni celebri - muzicieni, politicieni, scriitori, actori - vei fi surprins sa constați ca mulți dintre ei au murit FIX in ziua in care au venit pe lume. De unii am auzit cu toții - Shakespeare, Rafael ori Ingrid Bergman. Specialiștii considera ca ”trendul”…

- Adrien Brody: “Am venit in Romania pentru Alexandra Dinu si am vrut sa va ofer o premiera de Hollywood” Venirea lui Adrien Brody in Romania reprezinta o premiera absoluta, fiind pentru prima data cand un laureat cu Premiul Oscar se afla in tara noastra la premiera propriului film. “Alexandra este minunata.…

- Chrissy Teigen și-a etalat din nou burtica de gravida la un eveniment monden. Modelul in varsta de 32 de ani și soțul sau, cantarețul John Legend, au anunțat pe 22 noiembrie ca urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara, caci Chrissy este din nou insarcinata. De atunci, cei doi indragostiți au mai…

- Catalin Botezatu a implinit recent 51 de ani, iar ziua de nastere l-a prins in Polonia. De acolo, designerul le-a multumit celor care s-au gandit la el. "Multumesc miilor de mesaje de la multi ani de pe Instagram, de pe Facebook, de pe toate retelele de socializare... Va multumesc de aici…

- Pe 22 noiembrie veneau cu o veste minunata – ca iși vor mari familia, caci John Legend și soția sa, Chrissy Teigen, vor deveni din nou parinți. Un al doilea copil ii va ține companiei simpaticei luna, probabil un bebeluș la fel de expresiv ca micuța in varsta de 1 an și jumatate. Fostul model a distribuit…

- A fost petrecere pe cinste pentru una dintre cele mai frumoase pitestence. Mihaela Ciausescu si-a serbat ziua de nastere, aceasta primind mesaje cu cele mai calde urari, atat de la rude si prieteni cat si de la persoane ce o admira pentru frumusetea ei si cu care Mihaela este prietena pe diferite…

- Chrissy Teigen nu poate sa creada cat de repede ii creste burtica, insarcinata fiind cu al doilea copil. Vedeta a cautat raspunsuri pe Twitter, potrivit contactmusic.com. Modelul in varsta de 31 de ani – care a anuntat luna aceasta ca ea si sotule ei, John Legend, vor deveni din nou parinti – crede…

- In ce bai luxoase se relaxeaza acasa marile vedete Marile vedete de la Hollywood locuiesc in vile imese, de un luc orbitor, situate in Los Angeles, sau in apartamente cochete din New York. Cum era de asteptat, in astfel de locuinte baile ocupa un loc deosebit de important. Sunt locul unde celebritatile…

- Vedete fara machiaj. Par perfecte, dar atunci cand isi dau jos machiajul arata ca niste femei normale. Chiar si cele mai frumoase actrite de la Hollywood au cosuri, riduri si alte imperfectiuni pe fata. Cu siguranta, frumoasele de pe marile ecrane nu arata la fel si in realitate, dar acesta lucru nu…

- John Legend si Chrissy Teigen – care au o fetita de un an si cinci luni impreuna, Luna – sunt in al noualea cer. Dorinta lor de a avea inca un copil s-a implinit, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru revista People: „Planuiesc asta de ceva vreme. Chrissy este extrem de incantata ca, in…

- O inimioara de la Alice pentru sotia cantaretului John Legend care … “In aceasta dimineata am aflat ca John Legend va deveni tata pentru a doua oara. Sotia lui, modelul Chrissy Teigen, i-a facut cunostinta fiicei sale, Luna, cu fratele ei, John, aflat inca in burtica!” it’s john’s! A post shared by…

- Vești fericite vin din partea familiei Teigen-Legend! Un al doilea prichindel ii va ține, in curand, companie micuței Luna, caci Chrissy e insarcinata din nou! Fostul model a postat deja prima fotografie cu burtica proeminenta! Fotografiați acum cateva saptamani. Chrissy și John vor deveni parinți a…