Pentru ca editorii ELLE sunt mereu la curent cu tot ce e nou, cool și actual in domeniul modei și frumuseții, te invitam sa urmarești emisiunea saptamanala ELLE on TV, difuzata de Prima TV, și prezentata de Roxana Voloșeniuc. In ediția de duminica, 14 aprilie , ți-am pregatit o incursiune in garderoba lui Ami, o intalnire cu Vlad Popa, voluntar MagiCAMP și un adevarat erou al zilelor noastre, și un tutorial despre machiajul pentru birou. In plus, Domnica Margescu și Cristina Craciun iți vor arata cum poți purta in doua moduri diferite același accesoriu indrazneț, adica o centura lata, demna…