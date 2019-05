Elle Fanning a leșinat în timpul unei petreceri, la Cannes Elle Fanning, care este membru al juriului competiției Festivalului de Film de la Cannes, a leșinat, luni seara, in timpul unei petreceri din cadrul evenimentului. Fanning, in varsta de 21 de ani, a cazut de pe scaunul ei in timp ce se afla la cine Trophee Chopard, unde anul sunt premiați doi tineri interpreți. Incidentul a avut loc in momentul in care delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, tocmai il prezenta pe actorul Francois Civil. Potrivit martorilor, ceremonia a fost intrerupta pentru scurt timp. Fanning, cunoscuta pentru roluri din filme precum „Maleficent”, „Trumbo”, „20th… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Elle Fanning, membru al juriului competitiei Festivalului de Film de la Cannes, a lesinat luni seara, in timpul unei petreceri din cadrul evenimentului, scrie news.ro.La cina Trophee Chopard, unde anual sunt premiati doi tineri interpeti, delegatul general al festivalului, Thierry…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…

- Daca va fi posibil tribunalul va fi amplasat 'undeva' in Orientul Mijlociu, a declarat pentru AFP ministrul suedez de interne, Mikael Damberg, pentru a facilita studierea dosarelor si condamnarilor. 'Un dispozitiv regional ar fi mai aproape atat de probe, cat si de martori, ceea ce ar putea sa ajute…

- Uniunea Europeana sustine pe deplin acordul nuclear international cu Iranul si doreste ca puterile rivale sa evite o escaladare a tensiunilor in acest dosar, a afirmat luni sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, relateaza Reuters si dpa. "Vom continua sa sprijinim acordul cat de mult putem cu…

- Luni s-a semnat acordul pentru reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru produsele romanești. Acordul a fost semnat la sediul Ministerului Agriculturii de catre Asociatia Bio Romania si Federatia Producatorilor de Produse Traditionale si Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc in cadrul…

- Oana Petrescu a fost numita in functia de director general al operatorului aerian Blue Air, informeaza compania. Potrivit sursei citate, Petrescu ii urmeaza in functie lui Marius Puiu care, din septembrie 2018, a ocupat functia de CEO interimar in cadrul companiei. "Marius va ramane in continuare…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat marți ca este "posibila" o amânare a Brexitului pâna la începutul lui 2020, scrie AFP."O amânare a Brexitului cu mai multe luni este posibila, pâna la începutul lui 2020", a spus Merkel, potrivit…

- In cel mai mare cimitir din Caracas, Cementerio del Sur, majoritatea cavourilor au fost vandalizate de hoții care au furat de la bijuterii, la dinți și oase, care sunt folosite in anumite ritualuri, noteaza BBC. Pentru rudele celor care au murit, ca Eladio Bastida, situația din cimitir este o metafora…