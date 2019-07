Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-5 iulie, la Alba Iulia, s-a desfașurat FESTIVALUL INTERNATIONAL CONCURS DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a VII-a. Pe scena Casei de Cultura a Studenților au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregatiți in arta interpretarii…

- Festivalul-concurs interjudetean de interpretare a folclorului muzical – instrumente aerofone „Silvestru Lungoci", editia a XXV-a, desfasurat recent la Horodnic de Jos, si-a desemnat castigatorii. Evenimentul a luat fiinta ca un omagiu adus poliinstrumentistului Silvestru Lungoci, ...

- 25.000 de voturi pentru cele peste 200 de proiecte inscrise in competiție ELLE Decoration Romanian Design Awards a anunțat caștigatorii celei de-a cincea ediții a competiției de design interior și de obiect recunoscuta la nivel internațional in cadrul galei care a avut loc in showroom-ul ClassIN din…

- Concursul cu tematica de protectie civila cu caracter educativ, tehnico-aplicativ si sportiv, organizat anual de ISU Calarasi cu elevii din scoli generale si licee, compus din trei probe, si-a desemnat castigatorii.

- Peste 4.100 elevi, adica 10% din totalul celor care s-au inscris la disciplina opționala de Educație Financiara, au participat la cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei Micilor Bancheri, concurs ce vizeaza evaluarea nivelului cunoștințelor copiilor la aceasta materie. Ediția de anul acesta a Olimpiadei Micilor…

- Informatia a fost confirmata de Inspectoratul Judetean Maramures, in aceasta dimineata, pentru ZiarMM.ro. Fiecare unitate de invatamant, declarata castigatoare, va primi certificatul „Scoala Europeana – 2019″ si un premiu in bani, care va fi utilizat pentru dotari. Colegiul National ”Mihai Eminescu”…

- Unele dintre cele mai populare premii internaționale de design interior și design de obiect pot fi și in portofoliul designerilor romani! Intra in competiția ELLE DECORATION Romanian Design Awards 2019 și pregatește-te sa fii evaluat nu doar de specialiștii ELLE DECORATION, dar și de cititorii revistei…

- Cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din Romania plasat la intersectia dintre fashion, film și advertising, și-a desemnat aseara caștigatorii. Premiul pentru Cel...