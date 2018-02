Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Iggy Azalea reuseste, de fiecare data, sa socheze. Nu doar ca se imbraca in asa fel incat sa i se vada tot, dar se pare ca de data aceasta si-a pus in valoare un element, atuu considerat de ea, care este, de fapt, inestetic.

- Milena Ciciotti, starleta din mediul online, sustine ca femeile au sansa de a se "naste virgine iar". Cu toate ca este casatorita, tanara in varsta de 21 de ani sustine ca a descoperit o noua tehnica revolutionara.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Actorul Bebe Cotimanis este implicat in cel mai recent scandal. Se pare ca vedeta de la Pro TV s-a cam plictisit de casnicia de aproape patru ani pe care o are cu Florina Marcuta și iubește din nou ca un adolescent. A fost surprins in ipostaze intime cu o colega de scena. In urma cu patru ani, Bebe…

- Carmen Bruma a comentat despre dieta Dukan, dieta pe care ar fi ținut-o și Mirabela Dauer, care este internata in spital dupa ce a suferit o operație. Celebra cantareața Mirabela Dauer a suferit o operație la rinichi in urma cu cateva zile . Vedeta se afla in continuare la spital. Prezentatoarea de…

- Oana Roman si-a iesit din pepeni dupa ce un fan a acuzat-o ca apare „retusata” pe coperta unei reviste, unde apare alaturi de sotul ei, Marius Elisei, si de fiica lor, Izabela. Vedeta a tinut sa se apare si sa-i demonstreze persoanei respective ca asa arata ea, de fapt, si ca nu a fost vorba de vreo…

- Zi importanta pentru Madalina Ghenea. Fiica sa a implinit 10 luni de cand a venit pe lume. In luna aprilie a anului trecut, Madalina Ghenea devenea mama pentru prima oara , aducand pe lume o fetița din relația cu Matei Stratan. Din pacate, povestea de dragoste dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan…

- Prezentatoarea de televiziune Oana Cuzino impresioneaza cu look-ul sau oriunde apare. Vedeta și-a dezvaluit cateva dintre secretele de frumusețe. Oana Cuzino, adepta unui stil de viața cat mai sanatos , este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane. Oana Cuzino, care in anul 2014 se…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara de la noi din tara, a facut dezvaluiri uluitoare, in fata camerelor de luat vederi. Vedeta a marturisit faptul ca este o femeie intelegatoare si-ar ierta iubitul pentru o eventuala aventura amoroasa.

- Soarta nu a fost blanda cu Mariana Ionescu Capitanescu. Celebra cantareata de muzica populara a trait nu mai putin de trei drame cumplite. Aceasta a pierdut trei copii, insa nu a cedat in fața acestor lovituri cumplite. Ba mai mult, invitata in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzata, astazi, de…

- Oana Zavoranu a facut un anunț cu totul șocant. Vedeta a afirmat ca vrea sa vorbeasca cu spiritul mamei sale moarte. Vedeta tv nu a avut o relație deloc buna cu mama sa, Marioara Zavoranu, cea care a incetat din viața in luna aprilie a anului 2015. Un specialist insa a avertizat-o despre riscurile pe…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Nu foarte multi cunosc povestea de viata a frumoasei artiste Shakira si, cu siguranta, nu toti stiu ca aceasta a crescut la orfelinat. Ce activitati facea pentru a fi recunoscuta de ceilalti, dar si ce viata a avut, cititi in materialul de mai jos!

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Jane Fonda, una dintre cele mai celebre actrite de la Hollywood, s-a operat de cancer. Vedeta le-a transmis fanilor ca se simte bine, dar ca s-ar fi asteptat sa se vindece in totalitate pana cand apare in public, lucru care nu s-a intamplat.

- Ca orice femeie indragostita, Veronica Micle iși dorea mult sa se fotografieze alaturi de Mihai Eminescu. Dorința avea sa i se indeplineasca in aprilie 1888 cind, dupa spusele lui Slavici, cei doi indragostiți aveau sa se fotografieze la Botoșani. O fotografie care, din nefericire, nu s-a pastrat. In…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Celebra cantareața Corina Chiriac se pregatește intens pentru anul care vine, mai ales in ceea ce privește activitatea sa. Vedeta a facut public repertoriul pe care il are pregatit daca este este solicitata sa cante la nunți și alte evenimente private. Corina Chiriac, care a marturisit ca a trecut prin…

- Lora face senzatie oriunde s-ar afla! Vedeta a sustinut un mini recital live cu muzica de petrecere iar toata lumea s-a urcat pe mese, la propriu! Dans si multa voie buna, un show de exceptie, marca Lora!

- Bianca Dragușanu a renunțat la cagula, dupa ce ieri și-a facut un selfie in lift, in care apare cu fața acoperita. In Ajun de Craciun, misterul a fost elucidat. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie de la salonul de infrumusețare și astfel, fanii acesteia au avut șansa sa vada schimbarea.…

- Anca Țurcașiu, nemachiata și necoafata la 47 de ani. Actrița a surprins pe toata lumea cu cea mai recenta apariție pe contul de socializare. Aceasta a postat o fotografie in care apare mai naturala ca niciodata. Anca Turcasiu are un ten luminos si fara pic de rid, aratand ca la 30 de ani. Artista sustine…

- Nicole Cherry este o artista indragita de milioane de oameni, iar de cand a trecut de varsta majoratului aceasta surprinde cu fiecare aparitie. Vedeta a starnit multe controverse cu fotografia pe care a postat-o ultima data in care apare extrem de sumar imbracata.

- Maryl Streep a vorbit despe o experienta tragica din viata ei. Vedeta a dezvaluit ca a fost batuta, iar pentru a scapa de lovituri s-a prefacut moarta. Legendara actrita a suferit crunt din cauza agresiunii fizice pe care le-a suferit. A

- Nadine, care s-a intors pe bancile șoclii la 40 de ani, a facut publica prima imagine cu ea la liceu. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Anamaria Prodan era total schimbata in copilarie, dupa cum se poat vedea dintr-o fotografie de arhiva. Anamaria Prodan, care in vara acestui an s-a afișat in cel mai provocator costum de baie , este o celebra impresara din Romania. In prezent, vedeta formeaza o familie fericita alaturi de antrenorul…

- Andreea Marin, surprinza de proporții de Moș Nicolae. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine in care apare un desen realizat de fetița ei. Fosta jurata de la Pro tv a impartașit bucuria cu prietenii virtuali. In noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae le-a lasat tuturor cate un cadou…

- Mesajul Irinei Columbeanu pentru mama ei, Monica Gabor. Chiar daca se afla departe de ea, vedeta și fiica ei au o relație speciala și sunt cele mai bune prietene. Fiica Monicai Gabor i-a transmis mamei sale un mesaj emoționant, alaturi de fotografia cu ele doua, realizata in urma cu ceva timp, cand…

- Mesajul Biancai Dragușanu pentru mama ei, de ziua acesteia. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu cea care i-a dat viața și micușa Natalia. Bianca Dragușanu și mama ei au o relație speciala. Madi este implicata total in viața…