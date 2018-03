Stiri pe aceeasi tema

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- Un barbat a fost înjunghiat, într-o statie RATB din Sectorul 6 al Capitalei, de o alta persoana, ca urmare a unui conflict izbucnit într-un mijloc de transport în comun. Victima a fost transportata la spital, iar atacatorul este cautat.

- Tanarul se urcase la volanul unei masini, desi avea permisul suspendat. In momentul in care polițistul i-a facut semn sa opreasca mașina, tanarul a oprit-o, insa a abandonat-o și a fugit. Politistul l-a somat sa opreasca, apoi a alergat dupa el cu pistolul in mana si, cand sa-l prinda de umeri, l-a…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- La data de 12 martie, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Gherla, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Rutier Cluj, au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor si de impunere a legislatiei rutiere pe raza de competenta. Actiunea a avut ca scop disciplinarea conducatorilor…

- In ultima saptamana, 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Pe Autostrada oarelui au fost prinsi 4 soferi care aveau la bord viteza cuprinse intre 182 si 208 km/h.

- Actrita britanica Elizabeth Hurley a vorbit pe Twitter despre ''atacul violent'' savarsit asupra nepotului sau de 21 de ani, injunghiat joi in Londra, informeaza Press Association. Hurley a marturisit ca este un moment ''ingrozitor'' pentru familia sa si le-a multumit…

- In jurul orei 1230, polițiști din cadrul Postului Comunal Provița de Sus au depistat un localnic, care ar fi taiat și sustras un arbore specia fag de pe islazul comunal administrat de Consiliul Local, incadrat in categoria terenuri cu vegetație forestiera din afara fondului forestier național.A fost…

- 2018 pare sa fie anul bebelușilor! S-ar putea sa fie și cazul cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Chiar daca in urma cu doar cateva luni, fostul politician trecea prin clipe grele, dupa ce a fost inchis in urma unei altercații cu un polițist, acum lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune […]…

- Dupa oribila crima ce a avut loc la Slatina, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a luat masuri urgente pentru situatia data. Ea a explicat ca a trimis o echipa in municipiu pentru a clarifica in ce circumstante a avut loc tragedia.

- 14 ani mai tarziu, il regasim in functia de primar al Iasului. Da, este vorba de Mihai Chirica, pentru cei care nu l-au recunoscut, "ascuns" sub o barba cu cioc, pe care a purtat-o jumatate de an. In poza de mai sus, Mihai Chirica vorbeste in calitate de director tehnic la Primaria Iasi. Sursa FOTO.…

- La data de 26 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Matasari au identificat in flagrant trei barbati, cu varste cuprinse intre 37 si 48 de ani, toti din comuna Matasari, in timp ce transportau carbune, cu o caruta tractata de o cabalina, pe drumul industrial al comunei, fara a…

- Doi barbati, unul de 23 de ani, din Bistrita, si altul de 57 de ani, din Suceava, au ajuns in arestul Politiei pentru o perioada de 24 de ore dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce derulau o tranzactie cu tigari de contrabanda.Cei doi au fost prinsi vineri, in Suceava, la orele amiezii, de ...

- Preotul salajean Nicolae Sirca, fost paroh la Biserica Ortodoxa Aleus, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare.

- Doi barbați, din Meteș și Stremț, sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost prinși la volan, fara permis de conducere. La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism,…

- Pe Internet a inceput sa circule un bon fiscal care arata cat costau o ciorba de pui, chiftele și un ardei iute la cantina de la Ministerul Muncii. Potrivit bonului, cu 2,36 lei puteai manca toate aceste alimente. In dreptul bonului fiscal publicat pe Facebook era scris: "Un bon de la cantina…

- „La data de 15 februarie, in jurul orei 11.30, politistii Postului de Politie Vladeni au depistat pe raza localitatii doi barbati de 29 si 38 de ani, care ofereau spre vanzare cantitatea de 3,8 metri cubi de material lemnos fara a indeplini conditiile de comert prevazute de lege. A fost luata masura…

- Un barbat a injunghiat, pe strada, nu maiputin de patru persoane. El se afla in stare de ebrietate si nimeni nu-si explica motivul pentru care a devenit violent. A fost arestat doua ore mai tarziu. A

- Rețelele medicale private se extind in Transilvania Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de familia Marcu, a demarat o serie de investitii in extinderea capacitatii operationale a patru spitale din portofoliu, doua din Bucuresti si alte doua din Brasov si din Cluj, cu finalizare in…

- O inspecție instituita de catre primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, și reprezentanții unor intreprinderi municipale au scos la iveala mai multe nereguli, noteaza NOI.md. Potrivit primariței, un control realizat simbata in sectorul Rișcani al capitalei, la mai mulți agenți…

- Un adolescent de 17 ani a decis sa se razbune pe doi tineri care il atacasera cu un topor si i-a lovit de mai multe ori cu un briceag. Judecatorii nu il considera un pericol social si l-au plasat sub control judiciar.

- Doi barbati de 33 si respectiv 26 de ani au fost retinuti de politisti dupa ce au spart un magazin din Resita. Hotii au intrat in incinta societatii comerciale dupa ce au fortat sistemul de inchidere tip lacat si yala de la usa de acces. Furtul nu a durat decat cateva minute, infractorii facandu-se…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- O expoziție cu peisaje din Timișoara surprinse in fotografii este modalitatea prin care cei de la Interact Club vor sa ajute o eleva care sufera de leucemie. Lucrarile vor fi scoase la licitație, iar banii vor fi donați pentru tratamentul adolescentei care invața la Liceul „Jean-Louis Calderon”.

- Un om al strazii, cu varsta intre 45 si 50 de ani, a fost gasit fara suflare, injunghiat si incendiat, intr-o casa dezafectata din municipiul Galati. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor si fac cercetari pentru identificarea agresorului. „Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta…

- Joi, 1 februarie 2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum…

- Crima teribila in Borosenii Noi, raionul Rascani. Un baiat de numai 14 ani a omorat o batrana. Acesta a intrat noaptea in casa femeii, in varsta de 84 de ani, cu scopul de a o jefui, iar intrucat victima s-a trezit, adolescentul a luat un cutit si a injunghiat-o in piept.

- Știrea ca șoferii care vor urca bauți la volan ar urma sa spele cadavre la morga i-a speriat pe mulți. Sputnik Moldova a incercat sa afle mai multe detalii despre aceasta noua pedeapsa propusa de Inspectoratul Național de Probațiune.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Agerpres, referitor la “statul paralel” din care a fost acuzata ca ar face parte, ca, daca exista ”interese paralele”, acestea sunt ale celor care “praduiesc bugetul de stat”, care au ...

- Un polițist de la Brigada de Operațiuni Speciale din Iași a fost batut și injunghiat dupa un conflict pe care l-a avut noaptea trecuta intr-un club din oraș. Atacatorii fac parte dintr-o grupare interlopa cunoscuta. Steliana Orașanu are mai multe informații.

- "Condamn atacul vrednic de dispret comis la Kabul, care a ucis zeci de civili nevinovati si a rpnite alte sute. Acum, toate 'tarile trebuie sa duca o actiune decisiva contra talibanilor si a infrastructurilor care ii sustin", a declarat Trump. Un atac sinucigas cu bomba a avut loc sambata, la ora locala…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Au fost prinși de poliție chiar in moment ce incercau sa patrunda intr-un automobil, S-a intamplat cu trei indivizi cu varstele cuprinse intre 19 și 20 ani, originari din raionul Nisporeni.

- Șoferii aflați la volan in stare de ebrietate vor avea de-a face cu niște pedepse dure, conform unui proiect de lege la care lucreaza autoritațile din Republica Moldova. Prin urmare, cei care...

- Politistii doljeni din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au identificat ieri un barbat de 20 de ani, din ...

- O femeie din Șimleu Silvaniei a sesizat Poliția, sambata dupa-amiaza, la ora 17.10, despre faptul ca și-a uitat portofelul intr-un magazin din localitate, iar la intoarcere nu l-a mai gasit. Ulterior, aceasta a constatat ca din contul de debit i-a fost sustrasa suma de 4.000 de lei. In urma verificarilor…

- Un barbat susține ca a calatorit in viitor in, anul 6.000, și a adus o fotografie cu un oraș pentru a dovedi acest lucru, dar și pentru a arata lumii cum vor fi orașele viitoarelor generații, scrie The Mirror. Un clip postat online il prezinta pe un barbat care susține ca a calatorit in timp și a facut…

- Doi tineri din Timis care la sfarsitul anului trecut au dat spargerea intr-o casa au fost prinsi de oamenii legii la aproximativ o luna dupa infractiunea comisa. Politistii Sectiei 1 Rurale Timisoara i-au identificat pe cei doi hoti in varsta de 21 si 23 de ani ieri, in data de 17 ianuarie. Tot ieri,…

- Un politist a fost lovit cu masina la Timisoara de niște traficanti de droguri care incercau sa fuga. Trei tineri au fost saltați de oamenii legii, care au gasit in locuințele lor o adevarata „comoara”. Marfa venea din Spania și era vanduta in tot vestul țarii.

- Trei cetateni francezi, inclusiv nepotul premierului Edouard Philippe, au fost raniti prin injunghiere in statiunea israeliana Eilat, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Le Figaro.

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, sub acuzatia de violenta in familie si vatamare corporala, dupa ce duminica si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii cezariana…

- Compania suedeza de imbracaminte H&M si-a cerut scuze luni si a anuntat ca retrage o fotografie care i-a adus numeroase acuzatii de rasism, in special pe retelele de socializare, informeaza...

- Doi barbati de 25 si 34 de ani au ajuns in acest week-end in arestul IPJ Suceava dupa ce au fost identificati in trafic sub influenta bauturilor alcoolice si fara permise de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Suceava, in cursul zilei de vineri, 5 ianuarie 2018, polițiștii Secției…

- Tot mai multi tineri și adolescenți devin dependenți de jocurile video. Problema este la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependenta de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei.Citeste si: SUPERSTITII - Ce este INTERZIS…

- Informatii de ultima ora ne-au parvenit pe surse despre cazul socant prezentat de noi ieri, 27 decembrie 2017. Va reamintim ca un bodyguard a fost injunghiat de trei ori de un barbat la intrarea in Club13 din Baia Mare. La cateva ore de la incident, desi fusese lasat acasa, victimei i s-a facut rau…

- Politistii maramureseni desfasoara activitati in vederea identificarii persoanelor care nu respecta legislatia in domeniul materiilor explozive. Astfel, la Seini, politistii au identificat un minor de 9 ani,care detinea si folosea articole pirotehnice. Politistii au dispus ridicarea, in vederea confiscarii,…

- Serios, tu cum ai reacționa daca bunicii tai ar fi prinși de poliție cu cateva kilograme de marijuana? Doi octogenari din York, Nebraska, tocmai au intrat pe lista neagra a lui Moș Craciun. Cei doi, in varsta de 80, respectiv 83 de ani, au fost arestați dupa ce poliția a descoperit 27 de kilograme de...…

- Adolescenta din New Mexico obișnuia sa iasa in fiecare dimineața la plimbare cu bicicleta. Dar intr-o zi nu s-a mai intors acasa. Descoperirea facuta de mama tinerei este șocanta. Tara a simțit intr-o zi ca este urmarita de un șofer, insa a ignorat acest lucru, potrivit merdeka.ro. Dupa cateva…