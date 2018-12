Jucatoarea de tenis de masa originara din Constanta Elizabeta Samara a fost desemnata cea mai buna jucatoare a Clubului Sportiv Steaua Bucuresti in anul 2018, an in care a terminat pe locul cinci in proba de simplu a Campionatelor Mondiale de seniori. Eliza a fost premiata, miercuri, la sediul MApN, alaturi de colegii sai, de catre ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. Cel mai bun sportiv al clubului a fost desemnata canotoarea Gianina Beleaga, campioana mondiala in proba de dublu vasle ...