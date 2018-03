Stiri pe aceeasi tema

- Educatoarea din Timisoara, care și-a ucis fiica de 4 ani in baie, s-ar fi drogat inaine sa comita crima. Este una dintre ipotezele luate in calcul de procurori, dupa ce analizele au aratat ca aceasta avea substante halucinogene in sange. In fata anchetatorilor, femeia de 38 de ani a spus ca trebuia…

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, înecând-o în cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu îsi aminteste cum a reactionat fiica sa în ultimele momente de

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a dezvaluit procurorilor cum s-a petrecut intreaga crima! Detaliile sunt cu adevarat șocante!

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu isi aminteste cum a reactionat fiica sa in ultimele momente de viata si ca a vrut ca ea si fetita sa moara pentru a scapa de situatia tensionata din…

- Medicii legisti din Timisoara au finalizat autopsia fetitei de patru ani care a fost ucisa de mama ei si au stabilit ca micuta a decedat inecata. Femeia acuzata ca a ucis-o a fost arestata, conform News.ro. UPDATE 13.54: Femeia din Timisoara care si-a ucis fetita in varsta de patru ani a fost arestata…

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Educatoarea acuzata ca și-a omorat fiica de patru ani a starnit discuții intre Ministerul Educației și inspectorul școlar general din Timiș. Dupa ce Aura Danielescu a transmis ca femeia acuzata de crima nu a mai fost testata psihologic din 2012, Ministerul Educației susține ca toate cadrele didactice…

- Reprezentantii de la Medicina Legala Timisoara au anuntat ca in cazul fetitei de patru ani, cauza mortii este asfixiere prin inec. De asemenea, medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la vene. Procurorii…

- Medicii legisti din Timisoara au finalizat autopsia fetitei de patru ani care a fost ucisa de mama ei si au stabilit ca micuta a decedat inecata. De asemenea, medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Oana Neț, educatoarea criminala din Timiș, a șocat o țara intreaga! Femeia și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Oana Net, fosta educatoare care si-a inecat fiica in cada si i-a taiat venele, era despartita de tatal fetitei si urmau sa divorteze. Potrivit wowbiz.ro, in ciuda circumstantelor macabre, tatal fetitei a marturisit ca intre mama si fetita exista o relatie foarte buna. „Primul lucru fugea la…

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Oana Net, „educatoarea criminala”, este retinuta pentru 24 de ore pentru oribila crima care a socat intreaga tara. Tatal fetitei de 4 ani, care a fost ucisa de mama, Marius Net, a oferit primele declaratii despre oribila crima.

- Oana Neț a șocat o țara intreaga! Marți (13 martie), femeia și-a ucis fetița de 4 ani intr-un mod complit. Ea i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Dupa ce a comis fapta, Oana Neț a incercat sa se sinucida. Ea le-a spus oamenilor legii ca a baut erbicid. Femeia a fost dusa […] The post Decizie…

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Aceasta i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini, transmite News.ro . Odata ajunsi la adresa, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei,…

- Crima teribila marți seara la Timișoara! O fetița de patru ani a fost omorata de propria mama. Polițiștii au fost alertați in urma unui apel la 112. Mai multe echipaje SMURD și de poliție s-au dus de urgența pe strada Tibrului din cartierul Ronaț, unde s-a comis teribila crima. Mama i-a taiat venele…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Fetița de 18 luni are o alergie extrem de rara care ii provoaca iritații, basici și urticarie de fiecare data cand pielea ei intra in contact cu apa. Doar 50 de oameni din toata lumea sufera de aceasta boala. Ivy Angerman din Minnesota a fost diagnosticata cu uricarie acvagenica. De fiecare data cand…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- Caz revoltator in comuna Galațeana Schela! O fetița de doar 6 ani a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie, dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care credea ca este suc. Copila a fost lasata nesupravegheata de parinți, iar Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati…

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- Lucian Bute este cel mai fericit tatic. El și soția lui, Elena, sunt parinții unei fetițe superbe, pe nume Ema Anabella. Micuța a sarbatorit 1 anișor, alaturi de parinții ei. Luptatorul a postat o serie de imagini de colecție, de la petrecerea aniversara a micuței lui. „Iubita noastra! La mulți ani!…

- Detalii greu de imaginat ies in legatura cu o crima petrecuta pe 1 martie. Violeta Mirica, 33 de ani, a fost ucisa de presupusul amant. Acesta a infit de 15 ori cuțitul in femeia care era mama. Nenorocirea a avut loc chiar pe strada. Vecinii și familia femeii susțin ca este vorba despre o crima […]…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Un jurnalistul de investigații si partenera sa au fost uciși, fiind impuscati cu mai multe focuri de arma. Crima a avut loc in acest week-end intr-o localitate aflata la mai puțin de 100 km de Bratislava. Jan Kuciak era un jurnalist de investigatii, de doar 27 de ani, si lucra pentru publicația online…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani, a facut primele declarații privind starea de sanatate a acesteia. El a spus ca fetița este sanatoasa, doar ca are ușoare probleme de alimentație, pentru ca a trecut de la mancarea naturala la cea artificiala.…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Alexandra, femeie ucisa intr-un coafor din orasul Titu de fostul iubit militar, a fost inmormantata. Zeci de apropiati, dar si necunoscuti au mers sa-i aprinda o lumanare in ultima ei zi pe pamant. Baietelul ei i-a impresionat pana la lacrimi pe toti cu gestul pe care l-a facut in timp ce mama lui era…

- Alexandra Elena Marin si-a pierdut viata intr-un mod tragic, fiind injunghiata cu un cutit de fostul sau iubit intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Alexandra Elena Marin avea doar 25 de ani si era mama a doi copii cu varste fragede. Tatal acesteia face dezvaluiri cutremuratoare si relateaza cu…

- Alexandra Marin, tanara de 25 de ani care a fost injunghiata mortal, marti, intr-un salon din Titu, de catre subofiterul MApN, Florin Oprea, a fost inmormanatata, sambata, in prezenta a sute de persoane, la biserica din Titu Targ.

- O femeie de 25 de ani din județul Dâmbovița a încetat din viața azi dupa ce a fost înjunghiata de iubitul ei, pe fondul unor neînțelegeri. Barbatul și-a înjunghiat iubita la coafor, acolo unde aceasta se afla în calitate de clienta. Apoi criminalul a sunat la 112,…

- INFP: CUTREMUR in Romania Cutremurul s-a produs in județul Vrancea, vineri, la ora 16:58. INFP: CUTREMUR in Romania Magnitudinea seismului a fost de 3,1 pe scara Richter. INFP: CUTREMUR in Romania Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 104,7 kilometri. INFP: CUTREMUR…

- ''Doamna Dancila nu este competenta pentru acest post. PSD a coborat foarte jos nivelul in politica romaneasca, singurul criteriu de selectie fiind obedienta fata de Liviu Dragnea, si am ajuns sa punem oameni de la filiala locala a acestuia care i-au fost de folos de-a lungul timpului. Fac un ultim…

- Cristina Manea, mamica de numai 23 de ani, s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu boala, intr-o clinica din Turcia. Tanara a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer la cateva ore dupa ce a adus pe lume o fetița.

- Lacrimi si durere. Monalisa Pandelea a fost condusa pe ultimul drum. Sute de persoane au venti sa o conduca pe ultimul drum pe tanara de 26 de ani ce a fost rapita dintre cei dragi de o boala incurabila. Aceasta a murit in noaptea de miercuri spre joi, fiind adusa joi seara acasa. Astazi a avut loc…

- Zeci de monahi si preoti, dar si sute de credinciosi din toate zonele, au participat sambata, 30 decembrie, la slujba de inmormantare a monahiei Ecaterina Ghiran, stareta Manastirii de la Cormaia. Slujba a avut loc in biserica noua a manastirii si a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop…

- Sute de credincioși din toate zonele au participat astazi la slujba de inmormantare a monahiei Ecaterina Ghiran, stareța Manastirii de la Cormaia - calugarița plina de virtuți care au facut-o atat de iubita in randul obștii monahale și a pelerinilor veniți sa inalțe rugaciuni la Manastirea de la Cormaia.