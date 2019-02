Elixirul dragostei, de Dragobete, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 15 februarie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Nunta lui Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart. Regia poarta semnatura lui Alexander Radulescu, scenografia a fost realizata de catre Adriana Urmuzescu, maestru de cor Daniel Jinga, asistent de regie…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 16 februarie 2019, ora 18:30 opera semi-stage "Turandot" de Giacomo Puccini. Regia poarta semnatura lui Stefan Neagrau, scenografia a fost realizata de Viorica Petrovici, iar conceptul video de catre Andreea Bitulescu. La pupitrul dirijoral se va…

- Luni, 14 ianuarie, elevii se intorc la scoala dupa o vacanta de trei saptamani. Cursurile incep potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta ... The post MAINE| Elevii se intorc la școala. 24 ianuarie, zi libera. Structura anului școlar appeared first on Ziarul Unirea .

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 12 ianuarie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul de balet "Baiadera" de Ludwig Minkus. Regia si adaptarea coregrafica poarta semnatura lui Mihai Babuska, iar scenografia a fost creata de catre Adriana Urmuzescu. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 10 ianuarie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi, in regia lui Hero Lupescu, scenografia George Dorosenco, coregrafia Doina Andronache, asistent de regie Cristina Costescu, maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va…

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in scadere in urmatoarea saptamana, pana la valoarea de 4.100 mc/secunda, sub media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/secunda), reiese din prognoza publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) valabila pana…

- Echipa Universitatii de Vest a reușit sa devina campioana naționala la futsal dupa ce a trecut cu scorul de 2-1 de For Fun București, iar finala mica a fost caștigata de Banat Girls Reșița, dupa ce a trecut cu scorul de 5-3 de Vest Sport Academy. „In finala mica am reușit sa invingem…

- Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in aceasta perioada, angajații, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia,…