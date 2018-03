Elita mediului academic financiar, despre Legea plafonării dobânzilor: “Afectează cu precădere bunăstarea populației cu venituri reduse” Redam mai jos scrisoarea completa transmisa de grupul preocupat de politicile publice care afecteaza climatul de afaceri și bunastarea populației: “ Stimați membri ai Parlamentului, Instituirea unor plafoane ale ratelor de dobanda la credite iși propune sa vina in beneficiul populației care, teoretic, se va putea imprumuta mai ieftin decat in prezent. Totuși, exista o diferența intre scopul declarat al proiectului de lege și consecințele sale reale. Masura plafonarii dobanzilor este distructiva pentru activitatea de creditare și afecteaza cu precadere bunastarea populației cu venituri reduse–… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

