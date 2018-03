Stiri pe aceeasi tema

- Volumul "Regele, Comunistii si Coroana. Adevarata istorie a abdicarii Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru si Andrei Muraru, a fost lansat, vineri, la Palatul Elisabeta, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei romane. Prezentarea volumului a avut loc cu ocazia implinirii…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, editura Nemira va invita sa il cunoasteti pe scriitorul britanic Matt Haig in cadrul unui interviu prin Skype cu jurnalista Ana-Maria Onisei, prilejuit de lansarea romanului Cum sa opresti timpul.Intrarea este libera, iar rezervarea se face aici: https://eventbook.ro/other/rezervari-matt-haig-ana-maria-oniseiVezi…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica in New York, informeaza BBC . Alti trei pasageri se afla in stare critica la spital, dupa ce au fost scosi din apa de catre scafandri.

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un accident de masina care a avut loc in New York, potrivit Reuters.

- Echipa procurorului special Robert Mueller i-a chestionat pe martori cu privire la eforturile lui Kushner de a obtine finantari pentru proprietatile imobiliare ale familiei sale, concentrandu-se pe discutiile avute cu persoane din Qatar, Turcia, Rusia, China si Emiratele Arabe Unite, conform declaratiilor…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Bianca Oana, producatoarea peliculei "Nu ma atinge-ma", de Adina Pintilie, premiata, sambata, cu Ursul de Aur, a declarat pentru MEDIAFAX ca acest trofeu este o confirmare ca exista "deschidere si exista public si pentru filme care nu sunt...

- Actrita Heather Locklear a fost arestata sub suspiciunea de violenta domestica si de agresiune asupra unui politist, informeaza The Hollywood Reporter.Vedeta a fost arestata duminica noapte, in Thousand Oaks, iar din detaliile oferite de un oficial al politiei, unul dintre capetele de acuzare…

- Un barbat a condus o mașina de la cel mai nordic pana la cel mai sudic bar de pe Pamant. Un barbat a condus o mașina sport in 21 de țari, pornind de la cel mai nordic bar din lume și terminand la cel mai sudic. Britanicul Ben Coombs (38 de ani) din Plymouth, Devon, a șofat aproximativ 32.186 de kilometri…

- Romanii plecați in SUA vor sa ridice un spital american la Cluj Un grup de oameni de afaceri din New York - care a creat un fond de investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru Europa Centrala și de Est (ECE) - i-a dezvaluit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Județului ca vizeaza construirea…

- Iata cateva dintre sfaturile financiare venite din partea bogatilor lumii. Urmeaza-le daca vrei bani mai multi! Taie cheltuielile care nu sunt necesare, daca vrei bani mai multi Doar pentru ca iti permiti sa cumperi un anumit lucru nu inseamna ca si trebuie s-o faci. Spre exemplu nu trebuie neaparat…

- Oficialii guvernamentali nu au dat nicio explicație privind arestarea lui. Cu toate acestea, ministrul de finante Dana Reizniece-Ozola a cerut ca Ilmars Rimsevics sa demisioneze. El considera ca scandalul ar putea afecta pozitia financiara a Letoniei. Ilmars Rimsevics, in varsta de 52 de ani,…

- Alexandru Șovu, in varsta de 39 de ani, a fost arestat de autoritațile britanice și va ramane dupa gratii dupa ce a condus o grupare infracționala care producea echipamente de skimming. Aparatele erau vandute unor infractori din New York și Tailanda, spun autoritațile britanice. Alexandru Șovu, in varsta…

- Filmele ''Get Out'' si ''Call Me By Your Name'' au fost marele castigatoare ale premiilor Sindicatului Scenaristilor Americani (WGA - Writers Guild of America), fiind distinse duminica cu trofeul pentru cel mai bun scenariu original si, respectiv, cel mai bun scenariu adaptat, relateaza…

- Reg E. Cathey, un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la varsta de 59 de ani, scrie hollywoodreporter.com.

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Matsegora a facut aceste declaratii presei din New York, miercuri. "Mai multi guvernatori au inceput sa ii deporteze pe muncitori nord-coreeni in vederea implementarii acestei rezolutii", a precizat acesta. El a mai informat ca aceasta masura demonstreaza angajamentul Rusiei privind implementarea…

- Top 10 tragedii aviatice din lumea sportului. 60 de ani de la accidentul in care au pierit 8 jucatori de la Manchester United. 4 mai 1949 – Echipa de fotbal AC Torino Campioni ai Italiei, componenții echipei de fotbal AC Torino reveneau din Portugalia, unde disputasera un meci amical cu Benfica Lisabona.…

- Bursa din București a deschis pe roșu dupa unda de șoc din SUA. Caderi masive s-au inregistrat și pe bursele din Europa și din Asia . La Bursa din Bucuresti, indicele BET are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%, transmite Mediafax . Indicele Dow…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro a primit sambata seara, la Los Angeles, cel mai important premiu al Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America) pentru filmul sau "The Shape of Water", care va fi si marele favorit la cea de-a 90-a ceremonie a Oscarurilor cu 13 nominalizari, informeaza…

- Renumitul violonist și compozitor EDVIN MARTON, apreciat pentru stilul sau unic de a fuziona muzica clasica cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din București, pe 20 aprilie, incepand cu ora 19:30. Spectacolul pe care Edvin Marton il va prezenta publicului de la București,…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- O prietenie aniversata la patru veacuri! Este povestea unei relații ce dureaza din perioada cand artistul debuta in legendarul Cenaclu Flacara, iar Gabriela Bancescu era o frumoasa liceeana in practica la unul din restaurantele orașului lor natal, Brașov. Anii au trecut iar cei doi s-au ținut minte…

- Solista canadiana Alessia Cara a câstigat duminica, la New York, prestigiosul premiu Grammy la categoria Revelatia anului, o performanta deosebita pentru aceasta tânara care a patruns în lumea muzicii pop filmând videoclipuri în propria sa camera, noteaza AFP. Originara…

- Damien Chazelle, realizatorul celebrului musical ''La La Land'' (2016), va regiza si va scrie un serial de televiziune pentru gigantul tehnologic Apple, potrivit The Hollywood Reporter citat vineri de EFE. Nu se cunoaste inca nici distributia nici subiectul viitorului serial,…

- Cine este Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice, in Guvernul Dancila. Unul dintre cei mai bogați parlamentari , Ana Birchall a mai fost ministru delegat pentru afaceri europene, in Guvernul Grindeanu și ministru interimar al Justiției, dupa demisia lui Florin Iordache,…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intilnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez. Rory a intrat in atentia presei inca din luna noiebrie a anului trecut, cind a fost fotografiat…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- Aproape 20 de persoane și-au pierdut viața în SUA și doua în Canada din cauza condițiilor meteorologice extreme. În unele zone ale SUA și Canadei, temperaturile au coborât pâna la aproximativ —30 de grade, a comunicat Serviciul Meteorologic Național.

- Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a primit patru Globuri de Aur, iar serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din sase nominalizari. Lista castigatorilor premiilor Globurile de Aur 2018: CINEMA: Cel mai bun film…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sint inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Duminica seara, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 75-a gala de decernare a Globurilor de Aur. Marii castigatori ai competiției au fost miniseria „Big Little Lies”, produsa de HBO, si lungmetrajul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh. Fiecare dintre cele doua productii…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au înregistrat în estul Canadei și Statelor Unite, la doar câteva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri și s-a soldat cu cel puțin 19 decese în SUA, informeaza presa internaționala. Autoritațile au…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, scrie digi24.ro.

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Rose Marie Mazzetta s-a nascut pe 15 august 1923, la Manhattan,…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Cineastul Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani, scrie The Hollywood Reporter. El a fost premiat de Academia de Film Americana in 1972 pentru montajul…